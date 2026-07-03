El catedrático de la UV Antonio Ariño, Premio Nacional de Sociología

El sociólogo y catedrático de Sociología de la Universitat de València Antonio Ariño ha ganado el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política. Así lo publica el Boletín Oficial del Estado de este viernes, que recoge una resolución del 22 de junio de 2026, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que proclama el premio.

Licenciado en Geografía e Historia, Antonio Ariño nació en Teruel pero ha desarrollado toda su carrera en València. Es catedrático de Sociología en la Universitat de València. También fue vicerrector de Convergencia Europea y de Calidad de la misma institución.

Asimismo, Ariño fue fundador de la revista Arxius de Ciències Socials y vicepresidente de la Federación Española de Sociología. Es miembro del Consejo Asesor de la Revista Internacional de Sociología, de la Revista Española de Sociología así como de Papeles del CEIC.

El catedrático en Sociología por la UV, Antonio Ariño, en la universidad / Fernando Bustamante

Trayectoria y publicaciones

Las principales líneas de investigación de Ariño se sitúan en el ámbito de la sociología de la cultura, las políticas de bienestar social y el Tercer Sector. Ha publicado numerosos estudios; entre ellos ‘Las encrucijadas de la diversidad cultural’ (2005), ‘La participación cultural en España’ (2006) y ‘El movimiento Open’ (2009).

En una entrevista con este diario para el suplemento Dossier CV este mes de mayo, Ariño resaltaba que “la cultura científica, un rasgo fundamental de la sociedad contemporánea, opera mediante el cuestionamiento de mitos y dogmas, de prejuicios y sesgos cognitivos”. “Ahora bien, en la sociedad actual ha quedado abolida la autoridad del saber y todo el mundo se considera con capacidad de opinar y dictar verdad sobre todo”, destacó.

“La libertad de expresión y la convivencia pacífica y democrática con los diferentes solo se pueden considerar conquistas adquiridas si tienen bases sociales que las sustentan”, añadió en esa entrevista con Levante-EMV el sociólogo.

Segundo galardonado de la UV en dos años

Ariño es el segundo perfil con vinculación valenciana en dos años consecutivos en ganar este Premio Nacional. El año pasado, la ganadora fue Capitolina Díaz, catedrática de Sociología de la Universitat de València. Es decir, es la segunda vez que se destaca la trayectoria de investigadores de la UV en dos años.

Noticias relacionadas

Díaz se especializa en el ámbito de la sociología con una orientación hacia el análisis crítico de las desigualdades de género, la transformación de las prácticas científicas y educativas, la articulación entre conocimiento y políticas públicas y la investigación en las pioneras de la sociología.