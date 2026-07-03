Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en ValenciaVideopodcast accidente metroOla calor Comunitat ValencianaEmpleo EdwardsCrimen AlicanteImserso Comunidad ValencianaTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Educación

“Clásicos de la literatura valenciana”: así queda el curriculum de Bachiller tras la polémica por la exclusión de autores catalanes y baleares

También incluye una referencia a que se estudiarán “las principales autoras y autores en valenciano”

Alumnos de 2o de bachillerato en una imagen de archivo

Alumnos de 2o de bachillerato en una imagen de archivo / Ana De los Ángeles Martí / LEV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marta Rojo

Marta Rojo

València

El Decreto 103/2026 de modificación del Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato pone punto final a una polémica. La zanja, aunque no con acuerdo. Pero el currículum de Bachillerato, publicado esta misma semana en el DOGV, pone negro sobre blanco lo que ya se anunció como intención: priorizar a los autores valencianos frente a otros, como los catalanes y baleares, que comparten ámbito lingüístico. Un veto en toda regla para sindicatos y colectivos de docentes y de promoción del valenciano. Para el Consell, más bien, un impulso a las obras con sello propio.

La Conselleria de Educación que dirige Carmen Ortí apostó por no incluir de forma explícita a los autores catalanes y baleares en el currículum de Bachillerato este pasado mes de febrero, al menos de forma oficial y sólida, mediante la modificación por decreto del currículo educativo. Esta medida supone la culminación de la propuesta impulsada por el grupo popular en las Corts para "adecuar los currículos a las señas de identidad valencianas". 

En concreto, el nuevo decreto de currículum hace referencia, para Primero de Bachillerato, en el apartado de saberes básicos dentro del bloque de Educación literaria, a la “lectura de clásicos de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores en valenciano desde los orígenes hasta el siglo XIV, del Siglo de Oro y de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco)”.

Para Segundo de Bachiller, el programa habla de otras épocas de la literatura: “lectura de obras relevantes de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores en valenciano, en torno a los siguientes movimientos literarios: la Renaixença, la Posguerra; literatura contemporánea desde los años 60 hasta la actualidad. 

¿Qué cambia?

En su versión anterior, el decreto de currículum indicaba, en Primero de Bachillerato que se debería “leer, comprender e interpretar textos literarios, relacionar las obras con su contexto histórico y cultural, reconocer rasgos de movimientos y géneros literarios" pero también "valorar el patrimonio literario valenciano y en lengua catalana". También se menciona, como "saber básico", la "tradición literaria en lengua catalana y valenciana".

En Segundo de Bachillerato se mencionan competencias como "comprender la evolución de la literatura valenciana y catalana" y, como saberes, "la visión panorámica de la literatura en lengua catalana y valenciana desde la Edad Media hasta la actualidad", con criterios como "explicar la evolución literaria en lengua catalana y valenciana"

Posicionamiento en contra del CVC y la mayoría sindical

Cuando esa propuesta parlamentaria se hizo oficial, se alzaron muchas voces críticas. Algunas de ellas, como los tres sindicatos que conforman la mayoría sindical en la mesa de la enseñanza pública valenciana -Stepv, CCOO, UGT-, llegaron a llevar esa reclamación a la negociación para atajar la huelga, en el bloque sobre el valenciano. Sin éxito: la Conselleria no ha modificado el apartado correspondiente al valenciano desde el inicio de la negociación y finalmente solo concitó un acuerdo parcial con el sindicato CSIF:

También el pleno del Consell Valencià de Cultura volvió entonces a mostrarse muy crítico con la política lingüística del gobierno valenciano. En concreto, en una sesión plenaria aprobó una declaración contra “el intento de censura de autores en el sistema educativo valenciano”, que salió adelante con 13 votos a favor y tres abstenciones. En la declaración, el organismo considera que “apostar por el secesionismo lingüístico debilita la lengua”.

Noticias relacionadas

Aseguraron desde el Consell Valencià de Cultura que esta declaración va en la misma línea que la declaración aprobada en noviembre de 2025, en la que pedían que “cesaran las políticas dirigidas a cuestionar la autoridad de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y, en general, a dinamitar los consensos académicos, políticos y sociales en torno a la lengua”. Detectan, dice, “continuidad de estos comportamientos”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
  2. Los barrios pobres de València y l'Horta sufren un bochorno hasta cinco grados más alto que los ricos
  3. El alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, renuncia a un aumento salarial de más de 10.000 euros anuales
  4. La Aemet activa el aviso amarillo este domingo en Valencia por tormentas con fuerte viento y riesgo de granizo
  5. La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
  6. El primer nido de avispa asiática en Valencia no es el peligroso: la reina ya construye otro mucho mayor
  7. Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
  8. Una treintena de bomberos valencianos se quedan sin volar a Venezuela a 'rescatar vidas' después de estar preparados

“Clásicos de la literatura valenciana”: así queda el curriculum de Bachiller tras la polémica por la exclusión de autores catalanes y baleares

“Clásicos de la literatura valenciana”: así queda el curriculum de Bachiller tras la polémica por la exclusión de autores catalanes y baleares

L’Aemet decreta un avís groc per màximes de fins a 38 graus a València este dissabte

L’Aemet decreta un avís groc per màximes de fins a 38 graus a València este dissabte

El Tribunal de Cuentas exige a Compromís traducir al castellano su denuncia sobre los centros del Opus Dei

Morant, proclamada candidata del PSPV després de tancar-se el termini sense rivals

Morant, proclamada candidata del PSPV després de tancar-se el termini sense rivals

Fallece un hombre con movilidad reducida en el incendio de una vivienda en Callosa d'En Sarrià

Fallece un hombre con movilidad reducida en el incendio de una vivienda en Callosa d'En Sarrià

Morant, proclamada candidata del PSPV tras cerrar el plazo sin rivales

Morant, proclamada candidata del PSPV tras cerrar el plazo sin rivales

La Aemet decreta un aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados en Valencia este sábado

La Aemet decreta un aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados en Valencia este sábado

La directora de centro de día de Picanya que adelantó el cierre sin ningún aviso: "Los residentes hubieran muerto de haberse quedado"

La directora de centro de día de Picanya que adelantó el cierre sin ningún aviso: "Los residentes hubieran muerto de haberse quedado"
Tracking Pixel Contents