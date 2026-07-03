“Clásicos de la literatura valenciana”: así queda el curriculum de Bachiller tras la polémica por la exclusión de autores catalanes y baleares

El Decreto 103/2026 de modificación del Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato pone punto final a una polémica. La zanja, aunque no con acuerdo. Pero el currículum de Bachillerato, publicado esta misma semana en el DOGV, pone negro sobre blanco lo que ya se anunció como intención: priorizar a los autores valencianos frente a otros, como los catalanes y baleares, que comparten ámbito lingüístico. Un veto en toda regla para sindicatos y colectivos de docentes y de promoción del valenciano. Para el Consell, más bien, un impulso a las obras con sello propio.

La Conselleria de Educación que dirige Carmen Ortí apostó por no incluir de forma explícita a los autores catalanes y baleares en el currículum de Bachillerato este pasado mes de febrero, al menos de forma oficial y sólida, mediante la modificación por decreto del currículo educativo. Esta medida supone la culminación de la propuesta impulsada por el grupo popular en las Corts para "adecuar los currículos a las señas de identidad valencianas".

En concreto, el nuevo decreto de currículum hace referencia, para Primero de Bachillerato, en el apartado de saberes básicos dentro del bloque de Educación literaria, a la “lectura de clásicos de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores en valenciano desde los orígenes hasta el siglo XIV, del Siglo de Oro y de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco)”.

Para Segundo de Bachiller, el programa habla de otras épocas de la literatura: “lectura de obras relevantes de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores en valenciano, en torno a los siguientes movimientos literarios: la Renaixença, la Posguerra; literatura contemporánea desde los años 60 hasta la actualidad.

¿Qué cambia?

En su versión anterior, el decreto de currículum indicaba, en Primero de Bachillerato que se debería “leer, comprender e interpretar textos literarios, relacionar las obras con su contexto histórico y cultural, reconocer rasgos de movimientos y géneros literarios" pero también "valorar el patrimonio literario valenciano y en lengua catalana". También se menciona, como "saber básico", la "tradición literaria en lengua catalana y valenciana".

En Segundo de Bachillerato se mencionan competencias como "comprender la evolución de la literatura valenciana y catalana" y, como saberes, "la visión panorámica de la literatura en lengua catalana y valenciana desde la Edad Media hasta la actualidad", con criterios como "explicar la evolución literaria en lengua catalana y valenciana"

Posicionamiento en contra del CVC y la mayoría sindical

Cuando esa propuesta parlamentaria se hizo oficial, se alzaron muchas voces críticas. Algunas de ellas, como los tres sindicatos que conforman la mayoría sindical en la mesa de la enseñanza pública valenciana -Stepv, CCOO, UGT-, llegaron a llevar esa reclamación a la negociación para atajar la huelga, en el bloque sobre el valenciano. Sin éxito: la Conselleria no ha modificado el apartado correspondiente al valenciano desde el inicio de la negociación y finalmente solo concitó un acuerdo parcial con el sindicato CSIF:

También el pleno del Consell Valencià de Cultura volvió entonces a mostrarse muy crítico con la política lingüística del gobierno valenciano . En concreto, en una sesión plenaria aprobó una declaración contra “el intento de censura de autores en el sistema educativo valenciano”, que salió adelante con 13 votos a favor y tres abstenciones. En la declaración, el organismo considera que “apostar por el secesionismo lingüístico debilita la lengua”.

Noticias relacionadas