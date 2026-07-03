Así contó Levante-EMV el accidente del metro de València al día siguiente de la tragedia

La mayor tragedia desde la riada. Son las seis palabras con las que Levante-EMV informaba el martes 4 de julio de 2006 del fatal accidente de metro que tuvo lugar el día anterior, 3 de julio de 2006. El convoy que circulaba a las 13:03 horas entre las estaciones de Plaza España y Jesús descarriló en una curva y se llevó consigo 43 vidas, y otras 47 personas resultaron heridas.

El día de después del fatal siniestro amanecía con una ciudad consternada. La imagen de la tragedia golpeaba en los quioscos: uno de los supervivientes siendo evacuado por las fuerzas y cuerpos de seguridad en una silla camilla con evidentes heridas por todo el cuerpo. Al día siguiente de la tragedia ya se hablaba de 41 muertos. La cifra ascendería finalmente a 43.

Junto a la imagen, Levante-EMV se hacía eco del horror que vivieron en primera persona quienes viajaban en ese metro: "Se oía a madres llamar a sus hijos, llantos horribles. Otros gritaban por el móvil que estaban vivos". También se arrojaron los primeros datos de la investigación: "El accidente se produjo en un punto de velocidad limitada por dos defectos en la vía". Una investigación que, tiempo después, daría que hablar.

Las portadas de una semana negra

Los días consecutivos, cinco, seis, siete de julio de 2006, Levante-EMV actualizaba minuciosamente las novedades del caso.

El miércoles 5 de julio se informaba de que el metro llegó a la curva donde descarriló al doble de la velocidad permitida.

Portada del 5 de julio de 2006, dos días después del accidente de metro / Levante-EMV

El jueves 6 de julio se analizaba el túnel de la línea 1 con una conclusión esclarecedora: nueve curvas sin un sistema de frenado automático. Una de ellas sería la del accidente.

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Portada del 6 de julio de 2006, tres días después del accidente de metro / Levante-EMV

Por último, el viernes 7 de julio arrojaba nuevos datos de la investigación: los últimos vagones empujaron fuera de la vía a los primeros tras las frenadas en plena curva.

Portada del 7 de julio de 2006, cuatro días después del accidente de metro / Levante-EMV

Toda la historia en 'Bajo tierra'

'Bajo tierra: El accidente del metro de València': Ya puedes ver el episodio 1 / Esteban San Canuto / Marta Rojo / Laura Ballester

'Bajo tierra: El accidente del metro de València': Ya puedes ver el segundo episodio / Esteban San Canuto, David García