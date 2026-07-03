La directora de centro de día de Picanya que adelantó el cierre sin ningún aviso: "Los residentes hubieran muerto de haberse quedado"

La directora del centro de día de Picanya para personas con demencia ha declarado este viernes ante la jueza de la dana que la decisión de cerrar las instalaciones el 29 de octubre de 2024 evitó una tragedia entre sus 35 residentes. "Si nos hubiéramos quedado, habríamos muerto", ha resumido ante la magistrada. El edificio, situado a escasos metros del barranco del Poyo, quedó arrasado horas después.

La testigo dirige desde 2015 este centro de gestión privada, un recurso de titularidad pública especializado en la atención a personas con demencia que funciona de siete de la mañana a seis de la tarde. Así, la responsable ha relatado que la mañana del 29 de octubre la televisión del centro emitía información sobre la alerta roja y que a sus hijos, escolarizados en Torrent, les habían suspendido las clases. Sobre las dos de la tarde se asomó al barranco del Poyo y lo vio seco, pero media hora después "ya venía con agua".

"El barranco siempre va seco", ha subrayado, y ha dicho haberse alarmado al comprobar cómo crecía el cauce sin que lloviera. Fue eso, y no la televisión, lo que la llevó a actuar: "No era tanto la televisión, sino lo que estaba viendo en el barranco". Llamó a la Policía Local de Picanya entre las dos y media y las tres para preguntar si debían hacer algo. Según su relato, los agentes le respondieron que no tenían "ninguna constancia" y que durante la alerta roja permanecían movilizados "todo el día".

"Si hay que cerrar, les llamaremos", le trasladó la Policía Local, según la testigo. Pero esa llamada, ha remarcado, nunca llegó. Tampoco recibió, ha asegurado, indicación alguna sobre la alerta hidrológica. Ante el empeoramiento visible del cauce y las previsiones de lluvia, la responsable decidió cerrar el centro sobre las cuatro y media de la tarde y avisar a las familias de los 35 residentes para que los recogieran. Ha insistido en que la clausura respondió a una cuestión logística: cerró "para que las familias pudieran recogerlos".

A preguntas del Ministerio Fiscal, la directora del centro de Picanya ha sido tajante: "El edificio resultó arrasado. Si nos hubiéramos quedado, habríamos muerto". Cuando el personal y los residentes abandonaron las instalaciones, ha precisado, "era todo normalidad".

La testigo ha marcado una separación nítida entre el centro de día y las viviendas públicas para personas mayores levantadas en el mismo complejo, donde murieron ocho ancianos arrastrados por la riada. "No tienen nada que ver" con el centro, ha sostenido sobre esos domicilios, y ha asegurado que desde ellos nadie se puso en contacto con ella, ni ella tenía relación con quienes allí vivían.

La directora del centro ha explicado que este depende de la Generalitat Valenciana en cuanto a inspección y ratios, como cualquier otro recurso del sector, pero que se trata de una sociedad limitada que no percibe subvenciones y que asigna directamente sus plazas, sin plazas públicas. La supervisión y la función inspectora corresponden a la Conselleria de Bienestar Social, de la que recibió por la mañana un correo electrónico con el aviso, un mensaje que, ha admitido, no llegó a ver ese día.

La responsable ha subrayado que, al margen de ese correo, no tuvo contacto con ninguna otra autoridad ni recibió comunicación alguna de la Conselleria de Emergencias. El Ayuntamiento de Picanya tampoco se dirigió al centro antes del 29 de octubre; según ha explicado, estos centros funcionan como los colegios y es el consistorio quien decide si se cierran.

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La testigo ha relatado que supo por las redes sociales que el centro de día de Torrent había cerrado y que fue consciente de la magnitud de lo ocurrido más tarde, al ver caer el puente de Picanya. No llegó a fotografiar el cauce. La jueza ha cerrado el interrogatorio preguntando por otras dos residencias de mayores del municipio, sobre las que la testigo ha dicho no tener información.