El Consell guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente del metro de 2006 antes del pleno

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ha presidido un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de Metrovalencia de 2006. Todos los miembros del Consell se han reunido a las puertas del Palau de la Generalitat, en la Plaza de Manises, para protagonizar el único acto convocado por el Consell en memoria de las 43 víctimas del accidente del 3 de julio de 2006 del que hoy se cumplen veinte años. También es la primera vez que un presidente de la Generalitat guarda un minuto de silencio, desde que Francisco Camps presidió el último en homenaje a las víctimas desde el 7 de julio de 2006. Tras el minuto de silencio, el presidente de la Generalitat preside el pleno del Consell en el Palau de la Generalitat. Al finalizar el acto, ninguno de los miembros del Consell ha realizado declaraciones a los medios de comunicación que estaban allí presentes.

Este viernes, València se detendrá en varios momentos del día para honrar la memoria de las víctimas con diversos actos sociales institucionales, estos últimos convocados por segunda vez, si se tiene en cuenta los iniciales de 2006 tras el siniestro, por una administración gobernada por el Partido Popular. Tras el minuto de silencio del Consell, el Ayuntamiento de València también ha convocado "un minuto de silencio a las 12 horas" en las puertas de los edificios municipales, en recuerdo de todos los afectados. El Ayuntamiento de València también ha restaurado a tiempo el monumento de los relojes de homenaje a las víctimas del metro.

En Torrent: La localidad, de donde procedían 21 de las víctimas, también se celebrará un acto institucional a las 12:40 horas en el monumento de la rotonda de Pare Méndez. A las 13:03 se guardarán tres minutos de silencio y se realizará una ofrenda floral. Un acto que las víctimas del metro lamentan que se celebre a la misma hora que el que han convocado en València.

La Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) y las tres de la dana -la Asociación de víctimas mortales dana 29-O, l’Associació de víctimes de la dana 29 d’Octubre de 2024 y la Asociación de víctimas y damnificados por la dana de l’Horta Sud de València- junto a la Associació veïnal de Patraix homenajearán a las víctimas en un sencillo y emotivo acto en el monumento a las víctimas del metro, "Prime Time" de la artista Anja Krakowski, ubicado en el cruce de las calles Sant Vicent Màrtir, Roís de Corella y Mestre Sosa, en el jardincillo ubicado sobre la curva donde hace 20 años descarrilaron y volcaron dos trenes.

Después de muchos años de ignorar cualquier aniversario, Toda la red de FGV (trenes y tranvías) de València y Alicante se detendrá durante un minuto a las 13:00 horas en las estaciones donde se encuentren los convoyes en ese momento.

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También se ha decretado un luto institucional ya que las banderas del Palau de la Generalitat y de los edificios autonómicos ondearán a media asta durante 24 horas.