Entidades sociales piden rapidez en la regularización: "Se han superado las solicitudes en un 40%, es un éxito"

Un éxito. Así califican las entidades colaboradoras (ONG que han participado de forma activa en la regularización extraordinaria) las cifras con las que ha finalizado la primera fase del proceso. Y es que la Comunitat Valenciana ha superado en un 40% de las solicitudes previstas al alcanzar las 167.286 peticiones, y las asociaciones piden ahora "celeridad" a la hora de admitir a trámite los expedientes y de resolverlos.

"Estas cifras son muy positivas. Nosotros estamos muy contentos porque los datos hablan por sí solos. Esta era una realidad a la que había que darle respuesta. Nosotros también nos hemos visto sobrepasados en este proceso ya que el porcentaje ha sido más elevado del esperado, pero eso demuestra lo necesario que era", explica la directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda.

Y es que desde el Gobierno destacan que la implicación de profesionales y entidades colaboradoras ha resultado "determinante" para la elevada cifra de solicitudes. Y es que según los datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Casi 500 ONG involucradas en el proceso

"La participación de las entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería ha constituido una de las principales novedades en este procedimiento. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes. El Ministerio de Migraciones ha mantenido con ellas una interlocución constante, materializada en cerca de una veintena de encuentros presenciales de diversos representantes celebrados por toda España", aseguran fuentes del ministerio.

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Ahora, las entidades le piden a la Administración que "pise el acelerador" en la tramitación. Desde el Movimiento Regularización Ya explican que tras presentar la solicitud la Administración dispone de 15 días para admitirla a trámite y expedir un documento con el que se obtiene un NIE provisional "que ya permite la contratación legal". Sin embargo, "hay retraso en ese trámite". De hecho, el ministerio reconoce que de las 1.174.978 solicitudes registradas, 609.737 ya han sido tramitadas y el resto siguen pendientes. Ahora bien, lo que esperan todos los solicitantes es la resolución definitiva que supone la obtención de un permiso de residencia y trabajo con vigencia de un año.