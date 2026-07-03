Entrenaranjos International School logra otro año más un 100% de aprobados en la PAU en la convocatoria ordinaria

El modelo educativo de Entrenaranjos se fundamenta en la atención individualizada y en el acompañamiento constante de cada alumno. Gracias a sus grupos reducidos, con un máximo de 12 estudiantes por aula en bachillerato, el centro dispone de un sistema de evaluación continua que combina pruebas, trabajos y actividades de profundización, permitiendo al alumnado subir nota durante todo el curso y optar a estudios universitarios de alta demanda.

Entrenaranjos ofrece grupos reducidos de 12 alumnos por aula en bachillerato

El contacto continuo con los profesores y tutores facilita la resolución de dudas y un seguimiento cercano de la evolución académica de cada estudiante. Además, el centro mantiene un contacto diario con las familias, informándoles sobre la asistencia, el esfuerzo y la evolución del alumnado. Asimismo, organiza semanalmente sesiones de estudio dirigido en las que los alumnos aprenden técnicas específicas para cada asignatura, mejorando su organización, autonomía y hábitos de estudio.

Opciones de Bachillerato

Entrenaranjos ofrece distintas modalidades de Bachillerato adaptadas a los intereses y objetivos de cada estudiante, con especial atención a los itinerarios científico-tecnológico y biosanitario. Además, el centro pone a disposición de su alumnado el Bachillerato Dual Americano, que permite obtener simultáneamente la titulación española y el High School Diploma de Estados Unidos, ampliando las oportunidades de acceso a universidades nacionales e internacionales.

La formación en Bachillerato se apoya en recursos que permiten trasladar la teoría a la práctica. Los alumnos realizan prácticas en los laboratorios del propio centro, experimentando de primera mano los contenidos de Física, Química y Biología.

Formación integral

El profesorado incorpora además recursos tecnológicos de última generación, como pizarras digitales y herramientas basadas en inteligencia artificial aplicadas a asignaturas como Matemáticas y Física, adaptando la enseñanza a las nuevas metodologías educativas.

La preparación para la PAU se refuerza mediante la realización de simulacros durante los dos cursos de Bachillerato. Estas pruebas permiten que los estudiantes se familiaricen con el formato de los exámenes oficiales, aprendan a gestionar el tiempo y afronten la convocatoria con mayor seguridad, reduciendo la ansiedad propia de este tipo de evaluaciones.

Instalaciones de Entrenaranjos International School en Riba-roja de Túria. / ED

A ello se suma una sólida formación en idiomas. Gracias a la preparación para las certificaciones oficiales de Cambridge y al trabajo continuado durante toda la etapa educativa, los alumnos finalizan Bachillerato con un nivel C1 de inglés, una acreditación que amplía sus oportunidades de acceso a universidades y programas internacionales.

Innovación

Más allá del rendimiento académico, el proyecto educativo de Entrenaranjos apuesta por el desarrollo integral del alumnado. De cara al próximo curso, el centro incorporará nuevas iniciativas destinadas a reforzar la comprensión lectora, la expresión escrita y la comunicación oral, entre ellas la creación de un Club de Lectura y un Club de Debate, espacios concebidos para fomentar el hábito lector, el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación y comunicación de los estudiantes.