‘La justicia que llegó 14 años tarde’ cierra el videopodcast de Levante-EMV sobre la tragedia del metro de València

Durante años, el accidente de metro de València del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, fue presentado por la Generalitat Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) como una tragedia «imprevisible» e «inevitable». Sin embargo, la perseverancia de las víctimas y sus familiares, que durante años lucharon contra el silencio institucional mediante denuncias y concentraciones, logró la reapertura de la causa y culminó, en 2020, con la condena de cuatro directivos de FGV, quienes finalmente admitieron que el siniestro no solo era previsible, sino también evitable.

Con motivo del vigésimo aniversario de esta tragedia, una de las más graves de la historia reciente de la Comunitat Valenciana, el videopodcast ‘Bajo tierra: el accidente de metro de València’ revisa en profundidad lo sucedido aquel 3 de julio y aborda las principales claves del caso, muy marcado por el sufrimiento de las víctimas, la censura mediática y la manipulación política. Dividido en tres episodios -disponibles en la web de Levante-EMV, así como en las plataformas Youtube, Spotify y Apple Podcasts- y de la mano de los y las periodistas de Levante-EMV Isabel Olmos, Elena Martínez, Laura Ballester, Marta Rojo, David García, Paula Fernández y Esteban San Canuto, la producción hace un recorrido en profundidad a lo largo de una historia que tardó 14 años en obtener respuestas.

Con el título ‘La curva de Jesús’, este miércoles 1 de julio se lanzó a la luz el primer capítulo del videopodcast, una pieza centrada en el análisis de todo lo que sucedió aquel fatídico 3 de julio entre las estaciones que comprenden Plaza de España y Jesús. Y el jueves la saga continuó con el segundo episodio, ‘Las víctimas y su lucha contra el olvido’, en el que los afectados, junto con sus familiares, tejen un mosaico desgarrador a través de los testimonios de aquellas valientes personas que hicieron de tripas corazón para liderar una lucha que durante años estuvo condenada al ostracismo, pero cuyas denuncias desembocaron en la Asociación de víctimas del metro 3 de julio de València (Avm3J). La misma agrupación que, el día 3 de cada mes - y hasta en un total de 105 ocasiones-, tomaba la Plaza de la Virgen de València para exigir justicia contra los supuestos «0 responsables».

El desenlace del videopodcast se hace público este viernes 3 de julio, coincidiendo así, veinte años después, con la efeméride. Bautizado con ‘La justicia que llegó 14 años tarde’, esta última entrega pone el foco en una investigación marcada por los sucesivos archivos de la causa, la desaparición de pruebas y una versión oficial que, durante años, atribuyó el siniestro exclusivamente al exceso de velocidad del convoy y, por tanto, a la actuación del maquinista fallecido en el accidente.

Sin embargo, los testimonios recogidos en este capítulo recuerdan que las familias nunca aceptaron esa explicación como suficiente. Desde el principio reclamaron que también se investigaran las posibles deficiencias de seguridad de la línea 1, la ausencia de sistemas automáticos que limitaran la velocidad antes de la curva de Jesús, el estado del material móvil o la formación del personal. Cuestiones que, a todas luces, quedaron fuera de la investigación inicial.

El documental también aborda algunas de las decisiones que más indignación provocaron entre los afectados, como la rápida reparación de la vía para restablecer el servicio, la desaparición del libro de averías del tren accidentado o el posterior desguace del convoy. Para las víctimas, estos hechos dificultaron la posibilidad de esclarecer con todas las garantías qué ocurrió realmente aquel 3 de julio y alimentaron la sensación de que la instrucción judicial dejó demasiados interrogantes sin resolver.

Un punto de inflexión

No obstante, la situación dio un giro años después gracias, en gran parte, a la perseverancia de las familias. El videopodcast recuerda el impacto que tuvo la emisión del programa Salvados en 2013, que volvió a situar el accidente en el centro del debate público y favoreció la aparición de nuevas diligencias. A partir de entonces, la causa volvió a avanzar hasta que, en 2018, ocho exdirectivos de FGV fueron procesados por su presunta responsabilidad en el siniestro.

El 27 de enero de 2020, cuatro de esos mismos exdirectivos aceptaron una condena de 22 meses de prisión tras reconocer las deficiencias existentes en materia de seguridad. Un reconocimiento que, para los familiares, supuso mucho más que el cierre de un proceso judicial: significó la confirmación de los problemas reales que durante años habían señalado y que, en efecto, iban mucho más allá del exceso de velocidad.

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Aunque ninguna sentencia puede reparar la pérdida de las 43 víctimas mortales ni el sufrimiento de los 47 heridos y sus familias, la verdad terminó abriéndose camino gracias a la insistencia de quienes, durante largos catorce años, mantuvieron viva la reivindicación de justicia. Una lucha que acabó desmontando la versión oficial y convirtiéndose en un ejemplo palpable de perseverancia frente al silencio institucional.