Las víctimas del metro lamentan que el Ayuntamiento de Torrent no consensuara el horario del homenaje

Varias familiares de las víctimas del accidente del metro del 3 de julio han lamentado a través de redes sociales que el Ayuntamiento de Torrent, la única administración que organiza un homenaje a las víctimas del siniestro, haya elegido prácticamente la misma hora que la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) organizan un acto en València junto a las tres asociaciones de víctimas de la dana, así como la entidad vecinal de Patraix.

Torrent es el municipio con más víctimas del metro, un total de 21 pesonas fallecidas de las 43 víctimas mortales del accidente del 3 de julio de 2006. El Ayuntamiento de Torrent organiza un acto para recordar el accidente y homenajear a los fallecidos, los heridos y sus familias. Un acto en cumplimiento de la declaración institucional aprobada por unanimidad por el pleno, para mantener vivo el recuerdo de una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.

El homenaje está convocado hoy, 3 de julio, a las 12:45 horas en el monumento dedicado a las víctimas del accidente, situado en la rotonda de Pare Méndez, frente a la plaza de la Unión Musical. La conmemoración se iniciará con la interpretación de música de cuerda. A las 13:03 horas se guardarán tres minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas y en reconocimiento a las personas heridas y a sus familias. A continuación, el secretario del ayuntamiento dará lectura a la declaración institucional aprobada por unanimidad por la corporación municipal, un texto que reafirma el compromiso de Torrent con la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad de las víctimas. Posteriormente, agentes de la Policía Local depositarán una ofrenda floral ante el monumento, acompañados por la alcaldesa de Torrent y los portavoces de los grupos municipales. El homenaje concluirá con la interpretación de una última pieza musical.

Aunque algunas víctimas han mostrado su malestar al elegir prácticamente la misma hora que la Avm3j para homenajear a los 43 fallecidos en el lugar del accidente, en el monumento de los relojes que recuerda a las víctimas y que se construyó sobre la curva del accidente, antes de la estación de Jesús. Una vecina de Torrent que perdió a su madre responde al Ayuntamiento de Torrent en una red social que "los familiares de las víctimas estaremos en València justo en la curva dónde sucedió todo a ésa hora (en referencia a las 13 horas). Siempre vais aparte de los familiares de las víctimas", se queja esta familiar. La hermana de otra vecina de Torrent también se pregunta: "¿Quien ha elegido la hora? ¿Cuando las familias de la asociación estén en València, sobre la curva en la que ocurrió el accidente a las 13 horas? No le encuentro mucho sentido".

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Desde la Asociación de víctimas del metro 3 de julio confirman a Levante-EMV que ya trasladaron al Ayuntamiento de Torrent que "por la mañana teníamos un acto propio y que o íbamos a poder asistir al Torrent".