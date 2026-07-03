La reforma de la ley electoral queda en manos del PP en las Corts

La reforma del listón electoral vuelve a las Corts, si es que en algún momento se ha ido. Mientras sobre la fachada trasera del Palau dels Borja realizan labores de mantenimiento, sobre su tejado se ha vuelto a situar la pelota del cambio de la ley electoral valenciana. Cuestión reiterativa casi por legislatura, esta vez ha llegado a través de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por Unió Municipalista, plataforma promovida por formaciones locales como Ens Uneix, que ha pasado el filtro del Consell Jurídic Consultiu adonde le habían enviado PP y Vox.

Si 'populares' y voxistas buscaban en el análisis del órgano estatutario un resquicio con el que enterrar la posibilidad de bajar la barrera para entrar en las Corts al 3 % de los votos en cada una de las circunscripciones (actualmente está en el 5 % en toda la autonomía, la más restrictiva de España) esta opción no ha dado sus frutos. El Jurídic, a quien PP y Vox habían reclamado un informe, ha avalado que el parlamento valenciano pueda tramitar, debatir y en su caso aprobar la propuesta planteada por los municipalistas que logró aunar más de 11.000 firmas.

"Desde el punto de vista competencial, no se aprecia ningún obstáculo para que las Corts Valencianes inicien una reforma de la naturaleza objeto de este dictamen", señala el informe remitido por el Jurídic a la cámara autonómica y al que ha tenido acceso este periódico. Así, y pese a indicar que sería "aconsejable" algunos cambios en la exposición de motivos "desde la perspectiva técnica normativa", el órgano consultivo remarca que la decisión "sobre la concreta configuración de la barrera electoral corresponde, en última instancia, al legislador valenciano".

Dicho de otra manera: son ahora los grupos parlamentarios los que deberán debatir la ILP presentada por Unió Municipalista como si se tratara de una propuesta normativa más tras ir cumpliendo cada uno de los trámites burocráticos necesarios. Y ahí las miradas se ponen en el PP. Su voto es el determinante no solo para decantar la balanza, sino para que esta pueda ponerse en marcha. Su mayoría en la Mesa de las Corts puede permitir sacar del limbo esta petición de quien es su socio necesario en la Diputación de Valencia, que esta misma semana reclamaba su desbloqueo y este juevesn han enviado un comunicado tras el aval del Jurídic afeando que esta ILP esté "guardada y sin respuesta".

Es esa alianza en la corporación provincial entre los 'populares' y Ens Uneix, formación matriz de la plataforma municipalista, la que da cierta esperanza a que pueda salir adelante una reclamación que la izquierda sí que ha compartido históricamente, pero ante la que el PP siempre se ha mostrado reacio. No significa que la ILP vaya a convertirse en ley, pero sí permitió, por ejemplo, que el partido de Juanfran Pérez Llorca enmendara una reforma sobre estas leyes ciudadanas que hubiera tumbado la propuesta del partido con sede en Ontinyent entre advertencias de uno de sus líderes, Jorge Rodríguez, de que el pacto en la diputación estaba al límite.

Superados los obstáculos

Aquella situación se solventó y la ILP ha ido superando obstáculos; el más difícil, el de las 10.000 firmas necesarias. En mayo las presentaron y comenzó su trámite en las Corts, dando paso así al apartado político. Y en este no ha encontrado de momento una buena receptividad por parte de PP y Vox que tienen la mayoría en la cámara como se ha visto con la petición del informe que ha retrasado cualquier posibilidad de que la iniciativa se debata en este periodo de sesiones retrasándose hasta, como pronto, otoño.

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Ahora, con el aval del Jurídic, la pelota vuelve al tejado de los grupos, en general, y de los 'populares' en particular visto que Vox se opone al cambio y PSPV y Compromís (a priori) lo apoyan. Claro que antes de cualquier votación han de ser los representantes del PP en la Mesa los que activen su tramitación y permitan que vaya a debate para una primera toma en consideración. Y con el tiempo cada vez más encima, es posible que a los populares ni siquiera les haga falta pronunciarse con un 'sí', un 'no' o una 'abstención' en el hemiciclo.