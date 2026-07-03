El Tribunal de Cuentas exige a Compromís traducir al castellano su denuncia sobre los centros del Opus Dei

La renovación por parte de la Conselleria de Educación del concierto de centros que segregan por sexos vinculados al Opus Dei ha llegado al Tribunal de Cuentas a través de una denuncia de Compromís. Los valencianistas remitieron el caso para tratar de recuperar los 72,6 millones de unos conciertos que consideran irregulares por incumplir la ley estatal que impide sufragar con fondos públicos centros que diferencian por sexo. Y mes y medio después de la denuncia, la primera acción que ha tomado el fiscal de esta institución ha sido dirigirse a la coalición... para pedirle la traducción al castellano de los documentos adjuntados.

"Requerir a don Joan Baldoví Roda y don Gerard Fullana Martínez (diputados de la formación valencianista que firman la denuncia ante el Tribunal de Cuentas) para que, en el plazo de diez días, remitan a este Tribunal traducción al castellano de los documentos obrantes en las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil", señala la diligencia de ordenación remitida por el organismo fiscalizador a la que ha tenido acceso este periódico.

Esta viene impulsada por un escrito del Ministerio Fiscal "por el que interesa la traducción al castellano de la denuncia y la documentación presentadas por los denunciantes en valenciano, con el objeto de estudiar su contenido antes de informar sobre el nombramiento de delegado instructor o el archivo de las actuaciones". Es decir, que antes de investigar si existe o no algún tipo de reclamación posible sobre la renovación de estos conciertos y los fondos públicos destinados en ellos, Compromís deberá remitir en castellano tanto su denuncia como la documentación adjuntada al respecto.

Los valencianistas, haciendo gala de sus esencias, habían remitido tanto la petición de investigación como las pruebas que lo sustentan en valenciano. Estas pruebas son en su mayoría documentos oficiales de la propia Conselleria de Educación que la coalición ha ido recopilando a través de solicitudes en las Corts y que el departamento autonómico facilitaba en valenciano, lo que podría abrir una situación algo compleja ya que o bien Compromís y sus denunciantes han de adjuntar junto al documento oficial un texto con su traducción o bien ha de acabar siendo la conselleria la que finalmente tenga que llevarlo a cabo.

Avance de la instrucción

Por ejemplo, los valenicanistas han incorporado a su denuncia respuestas parlamentarias de la conselleria de septiembre de 2025 que están en valenciano. "D’acord amb la informació de que disposa la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació cap centre privat, en els nivells que té concertats, segrega el seu alumnat per sexe. Cal tindre en compte que el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres sostinguts amb fons públics permet que la sol·licitud d’admissió, independentment del gènere de l’alumnat i sempre que es complisquen la resta de requisits establits en cada cas, es puga presentar en qualsevol d’estos centres", es uno de los documentos remitidos tras la .

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Ahora, los valencianistas, y en concreto Baldoví y Fullana, tendrán que sumar a sus funciones como diputados la de la traducción. Será la actuación necesaria para que la denuncia sobre la renovación de los conciertos educativos a siete centros vinculados con el Opus Dei por 73 millones de euros llevada a cabo por la conselleria en abril de 2025 (lo que la coalición ha llamado 'OpusGate') siga adelante en el Tribunal de Cuentas antes de otros posibles pasos judiciales de los que ya advirtió la coalición. Para esos, los documentos ya estarán transcritos al castellano, por si acaso.