UGT y CESM denuncian retrasos y errores en el pago de las nóminas de los sanitarios

El personal sanitario de diferentes departamentos de salud está denunciado retrasos y errores en el pago de sus nóminas. Algunos sanitarios han recibido cuantías incorrectas, otros no han visto incorporada la paga extra, hay quienes están tres meses esperando a recibir el pago de las horas extra por las tardes, las mal llamadas peonadas y, también, hay quienes se han incorporado recientemente a la plantilla de la sanidad pública valenciana y no han recibido ninguna contraprestación por sus servicios. Y los médicos internos residentes (MIR) que han comenzado hace unas semanas aun no han percibido su nómina "pese a estar trabajando con total normalidad en los hospitales y centros sanitarios" valencianos.

Así lo denuncian los sindicatos UGT y CESM, quienes exigen "el abono inmediato" de "todas las cantidades pendientes" y reclaman una "solución urgente ante las incidencias detectadas en el pago de las nóminas de los trabajadores estos últimos meses". Ambas entidades piden no esperar a la nómina de julio, sino resolver los impagos de forma inminente. En el caso de los MIR, el sindicato médico denuncia que "no se trata de un error puntual", sino que la problemática "se repite todos los años", lo cual "evidencia una absoluta falta de planificación por parte de la Administración" porque la fecha de incorporación de los facultativos en formación se conoce con tiempo. E insisten: "Los residentes no pueden ser quienes sufran las consecuencias de una gestión deficiente. Quien exige profesionalidad a sus médicos tiene la obligación de cumplir con la suya: pagar puntualmente a sus trabajadores".

Los problemas se distribuyen por varios de los departamentos. En Elche, varios profesionales que se incorporaron en mayo cubriendo bajas no han cobrado ninguna retribución por su trabajo -la gerencia les ha dicho que "por temas festivos, no se ha podido actualizar su situación- y otros sanitarios no han cobrado ni las noches ni los festivos. En La Fe de València, hay pagas extra pendientes de abonar, igual que en los PAS (Punto de Asistencia Sanitaria) del departamento del General de Alicante. Y en el Arnau de Vilanova se han reportado fallos en algunas de las nóminas en concepto de productividad.

Qué dice Sanidad

Al ser preguntadas al respecto, fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad defienden que se trata "de incidencias puntuales" al ser un departamento que gestiona 70.000 nóminas. "No es algo generalizado y habría que responder caso por caso para explicar el motivo", añaden. En el caso de las nuevas incorporaciones, Sanidad explica que la gestión de las nuevas altas "se tramitan en cada uno de los departamentos" y, por eso", las incidencias en el pago se da en algunos, pero no en otros.

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Ponen el ejemplo del departamento de Sant Joan y de los MIR. Estos se incorporaron el 5 de junio y "cobrarán su primera nómina el mes que viene junto a la segunda". El motivo es que su alta en el sistema se ha producido "con posterioridad al cierre de nóminas del mes en curso". E insisten: "Son incidencias puntuales que suceden en ocasiones en casos de nuevas incorporaciones de empleados públicos".