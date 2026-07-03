València y otros municipios se blindan ante las olas de calor: estos son los 46 refugios climáticos oficiales

La toma de medidas para afrontar el calor extremo es cada vez más necesaria debido al calentamiento global. Principalmente, en las ciudades, debido al llamado efecto 'isla de calor' causado por la temperatura que contiene el asfalto, el gas emitido por los vehículos y los edificios que retienen el calor.

Esto, además de una preocupación medioambiental, supone un riesgo para la salud pública. Así lo expresan desde Greenpeace, y advierten de la falta de zonas adecuadas en España que actúen como refugios climáticos, siendo la Comunitat Valenciana una de sus excepciones.

Valencia . semana de altas temperaturas en Valencia calor en el mes de Abril . Gente tomando el sol en el parque del rio. PRIMAVERA . CALOR . AMBIENTE FESTIVO EN EL JARDÍN DEL TURIA / Francisco Calabuig / LEV

Los refugios son pocos y limitados

La responsable de cambio climático de Greenpeace, Elvira Jiménez, expresa su malestar por la grave situación de altas temperaturas que "mata en España a miles de personas" y asegura que "no se está respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone".

Algunos de los espacios considerados por los municipios como refugio a nivel estatal constan de limitaciones horarias o se trata de espacios inadecuados como cafeterías municipales en las que hay que pagar. Ello, según Greenpeace, incumple una de las características básicas de los refugios, su gratuidad.

València es la única de las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana que cuenta con un número considerable de refugios en los diferentes barrios. La ciudad cuenta con 39 rreconocidos por el ayuntamiento.

Desde bibliotecas a centros culturales

Todos ellos son interiores, como las 13 bibliotecas repartidas en Russafa, Malilla, Benimaclet, Tres Forques, Sant Marcel.lí, Arrancapins, Amistat, Marxalenes, Natzaret, Orriols y el Grau, además de la del Palacio de la Exposición. Los museos municipales son también considerados puntos para resguardar a los ciudadanos del calor, en concreto el Museu de les Ciències, el Museu de la Ciutat, el Museu de Ciències Naturals y el Museu d'Història de València.

También se consideran de estas características los centros culturales del chalet de Aben Al Abbar, la Nave 3 de Ribes, l'Escorxador, el de la Alqueria Albors y el de Reina 121. Otros espacios son Las Naves, el Palau de Congressos, el Observatori del Canvi Climàtic, el Centre Cívic Aiora y el Complex Esportiu Cultural Petxina.

También están en el listado las oficinas de la energía de Ayora, Torrefiel y Parc de l'Oest. Les acompañan los centres municipals para personas mayores de Nou Benicalap, Nou Moles, Patraix y Campanar, así como el Centre Municipal de Servicis Socials Patraix.

Por último, las juntas municipales de Pobles del Nord, Sud y Benimàmet-Beniferri completan los 39 refugios de la ciudad. En el verano de 2025 la ciudad solamente contaba con 18. Esta nueva red garantiza la presencia de zonas a prueba del cambio climático en cada distrito de la ciudad.

Refugios climáticos fuera de València

Más allá de la capital también hay algunos espacios similares. Aún son pocos, según el listado oficial de la Generalitat, pero es una red en construcción.

Porque no todo espacio cerrado y climatizado reúne las condiciones para ser considerado oficialmente refugio climático, sino que la Generalitat ha definido un marco normativo y unas características necesarias para clasificar un lugar como espacio climático.

Dónde están los refugios climáticos en València / Ayto València

Según la definición aplicada por la Generalitat, los espacios climáticos protegidos pueden ser de interior y activos durante todo el año, o por el contrario de exterior y hábiles durante el verano. Estos deben encontrarse a unos 27ºC en época estival, proporcionar áreas de descanso y agua gratuita y al mismo tiempo continuar con sus actividades habituales. Además, se pone el foco en las personas de mayor vulnerabilidad y en reforzar la cohesión territorial y equidad social, atendiendo las necesidades de personas mayores de 75 años, bebés, enfermos crónicos o personas en situación o riesgo de exclusión social.

En el listado de la institución autonómica se encuentran siete puntos de momento: las bibliotecas municipales de Alfarrasí, Cortes de Arenoso y Castelló de Rugat así como los polideportivos de Potries y Guardamar de la Safor. La zona deportiva Colomer en Traiguera y el Parque del Ullal de Bovetar en Guardamar de la Safor completan la lista.

El resultado es una Comunitat Valenciana con un total de 46 refugios disponibles durante los meses de verano como alternativa ante las olas de calor.

La difusión del mensaje

La Generalitat ha utilizado recursos gráficos fáciles de entender que explican la importancia de estas medidas y el impacto de las altas temperaturas en la salud para concienciar y que los municipios se sumen a este proyecto preparando espacios seguros regulados y aprobados por la institución.

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Infografía sobre altas temperaturas en la Comunidad Valenciana / Redacción del Levante/Generalitat Valenciana

En su página web oficial se encuentra el listado de los puntos ya considerados de manera oficial como espacios climáticos, y aunque todavía no son muchos, una vez lanzada la herramienta, se pretende añadir más progresivamente.