"El accidente el metro se pudo evitar con una baliza y las muertes de la dana con una alerta horas antes"

Las víctimas del metro y las de la dana han protagonizado un emotivo acto en el monumento a las víctimas del accidente del 3 de Julio de 2006. “Al igual que el metro con la baliza, la dana hubiera sido evitable enviando la alerta unas horas antes. En ambos casos las tragedias eran evitables”. El veinte aniversario del accidente del metro ha sido recordado por la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) y las tres de la dana -la Asociación de víctimas mortales dana 29-O, l’Associació de víctimes de la dana 29 d’Octubre de 2024 y la Asociación de víctimas y damnificados por la dana de l’Horta Sud de València-que junto a la Associació veïnal de Patraix han homenajeado a las víctimas en un sencillo y emotivo acto en el monumento a las víctimas del metro, "Prime Time" de la artista Anja Krakowski, ubicado en el cruce de las calles Sant Vicent Màrtir, Roís de Corella y Mestre Sosa, en el jardincillo ubicado sobre la curva donde hace 20 años descarrilaron y volcaron dos trenes.

Las víctimas del accidente del 3 de julio y las tres asociaciones de la dana recuerdan a los fallecidos en un acto / J.M. López

"Se podría decir que este acto es una reunión de viejos y nuevos compañeros de viaje. Nos entristece que veinte años después estas asociaciones que nos acompañan se vean en una situación similar a la que vivimos nosotros en 2006. Son muchas las cosas que nos unen, más allá del dolor personal por la pérdida de nuestros familiares , nos une la necesidad de saber la verdad, porque también nos une la nefasta gestión posterior, porque unos y otros hemos sufrido la la indiferencia de nuestros gobernantes y luego el insulto, acusándonos de estar politizados, de querer dañar su imagen de tener intereses ocultos".

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El acto se ha celebrado en el jardín ubicado encima de la curva donde perdieron la vida 41 viajeros y dos trabajadores de Metrovalencia (otras dos pasajeras fallecerían días después). Y justo en el momento, las 13.03 horas, en el que la vida se torció para las noventa familias afectadas por el siniestro. El duelo y el dolor siguen veinte años después. Las cuarenta y tres ausencias son irremplazables. Pero las lágrimas de tristeza «por recordar a los que ya no están» se mezclan en este veinte aniversario