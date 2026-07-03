Viernes de atascos en Valencia: más de 20 kilómetros de retenciones en las principales carreteras

A las puertas de la primera gran operación salida del verano, Valencia se despierta una jornada más con largas retenciones en los principales accesos y salidas de la ciudad. Este viernes 3 de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora más de 20 kilómetros de retenciones toda la red de carreteras del área metropolitana.

La Pista de Silla (V-31) vuelve a situarse entre las carreteras más afectadas, con circulación muy lenta entre Picassent y Beniparrell, así como entre Alfafar y València, en sentido de entrada a la ciudad. También presenta importantes demoras la V-21, donde los conductores encuentran largas colas para acceder a la capital.

En la A-7, el tráfico continúa siendo intenso entre Rafelbunyol y Bétera, en dirección a Alicante, con retenciones que complican la circulación en uno de los principales corredores del área metropolitana.

Otro de los puntos conflictivos vuelve a ser la V-30, que registra atascos en ambos sentidos. Hacia el Puerto y la A-7, las retenciones se extienden entre Horno de Alcedo y Mislata, mientras que en la CV-30, entre Paterna y Quart de Poblet, un vehículo averiado ocupa el carril derecho y dificulta la circulación en dirección a la ronda norte.

Noticias relacionadas

A estas incidencias se suman las demoras en la Pista de Ademuz (CV-35), donde el tráfico es especialmente lento entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, en sentido hacia València.