Viernes de atascos en Valencia: más de 20 kilómetros de retenciones en las principales carreteras
La DGT inicia la primera gran Operación Salida del verano, con una previsión de más de 13 millones de desplazamientos por las carreteras de la Comunitat Valenciana
A las puertas de la primera gran operación salida del verano, Valencia se despierta una jornada más con largas retenciones en los principales accesos y salidas de la ciudad. Este viernes 3 de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora más de 20 kilómetros de retenciones toda la red de carreteras del área metropolitana.
La Pista de Silla (V-31) vuelve a situarse entre las carreteras más afectadas, con circulación muy lenta entre Picassent y Beniparrell, así como entre Alfafar y València, en sentido de entrada a la ciudad. También presenta importantes demoras la V-21, donde los conductores encuentran largas colas para acceder a la capital.
En la A-7, el tráfico continúa siendo intenso entre Rafelbunyol y Bétera, en dirección a Alicante, con retenciones que complican la circulación en uno de los principales corredores del área metropolitana.
Otro de los puntos conflictivos vuelve a ser la V-30, que registra atascos en ambos sentidos. Hacia el Puerto y la A-7, las retenciones se extienden entre Horno de Alcedo y Mislata, mientras que en la CV-30, entre Paterna y Quart de Poblet, un vehículo averiado ocupa el carril derecho y dificulta la circulación en dirección a la ronda norte.
A estas incidencias se suman las demoras en la Pista de Ademuz (CV-35), donde el tráfico es especialmente lento entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, en sentido hacia València.
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