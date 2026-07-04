Aemet avisa de una nueva ola de calor: los días más calientes del verano se darán de lunes a miércoles

El verano no ha hecho más que empezar y lo ha hecho con temperaturas altas, noches tórridas y algunos días asfixiantes. También, con la previsión de una nueva ola de calor para la semana que viene. Así lo advierten desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Entre el lunes y el miércoles se esperan los días más calientes de lo que llevamos de verano.

Es decir, que ya es oficial la previsión de una nueva ola de calor que, en la Comunitat Valenciana, tendrá su pico cálido entre el lunes y miércoles de la semana que viene, con temperaturas “significativamente altas”, tanto que marcarán el récord del estío hasta ahora. Eso la semana próxima,que vendrá precedida de un ascenso de las temperaturas “continuado” durante el fin de semana, como antesala al pico térmico.

De cumplirse la previsión, este sería el tercer episodio cálido que se registra durante el último mes y medio. El episodio de final de mayo, detallan desde Aemet, no llegó a tener la intensidad suficiente para ser catalogada como ola de calor, pero se registraron temperaturas de récord para las fechas.

Pero sí fue ola de calor la de junio, que tuvo lugar en la segunda mitad del mes, con el pico de temperaturas en la Comunitat Valenciana los días 22 y 23. Después de esos días, descendieron en parte las temperaturas, aunque siguieron muy altas.

Sin viento de poniente pero también sin casi brisa

No habrá “ponentà” o vientos de poniente, que generalmente elevan las temperaturas en estas fechas. Lo que tampoco habrá, o muy poco, es brisa marina. Desde Aemet explican que la semana que viene se atisba una situación muy estable, con viento flojo y algo de brisa, pero escasa y débil por las altas temperaturas del mar. Esas débiles brisas van a entrar tarde entre lunes y miércoles, por lo que su efecto refrescante será muy limitado, y eso incrementará la sensación de bochorno. La combinación de temperaturas altas y humedad acentúa la sensación de calor.

Aemet ha actualizado también su previsión meteorológica para los próximos días. El fin de semana se presenta estable y predominantemente soleado en las tres capitales valencianas, sin lluvia prevista. El sábado se esperan máximas de 32 grados en València y Castelló de la Plana y de 33 en Alicante, mientras que el domingo subirán hasta los 33 grados en València, 34 en Castelló y 33 en Alicante. Las mínimas oscilarán entre los 22 y los 23 grados, con ambiente cálido también durante la noche.

El inicio de la próxima semana mantendrá el tiempo seco y el predominio del sol, con un nuevo ascenso de las temperaturas. El lunes se alcanzarán 34 grados en València y Alicante y 36 en Castelló; el martes podrían registrarse hasta 36 grados en València y Castelló y 35 en Alicante. A partir del martes aumentará algo la nubosidad y aparece una ligera probabilidad de precipitación, del 15 % en las tres capitales, que el miércoles sube al 25 % en Castelló, frente al 10 % en València y el 15 % en Alicante.

Eso en las capitales. En el litoral, temperaturas más moderadas, pero en zonas bajas del prelitoral alejadas del mar, entre lunes y miércoles se pueden superar los 40 °C, por ejemplo en localidades como Xàtiva, Atzeneta del Maestrat y Orihuela.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología llaman a la prudencia, sobre todo entre los colectivos más vulnerables a los golpes de calor y problemas derivados. En concreto, se recomienda estar muy pendientes de las personas más vulnerables: niños, mayores o personas con patologías previas. También, seguir las recomendaciones del 112 y Sanidad.

Peligro de incendios y tormentas

Ojo en terreno forestal también, porque Aemet advierte de que el nivel de peligro de incendio aumentará de forma generalizada a causa del calor, la sequedad del terreno y la vegetación, provocados por la ausencia de lluvias y el intenso calor de las últimas semanas.

Mapa con el riesgo de incendio el lunes 6 / Aemet

A eso se suma otro “factor de adversidad”, especialmente probable entre el martes y miércoles: se espera un aumento de la inestabilidad con probables tormentas por las tardes, aunque con muy poca lluvia o secas en áreas montañosas.

Un 2026 "extremadamente cálido"

Es la tónica general de un 2026 que está siendo “extremadamente cálido”, como lo definen desde Aemet. Si se tienen en cuenta solo los datos de los seis primeros meses, la primera mitad de 2026 es la segunda más cálida desde, al menos, 1950, solo por detrás de 2025. Los tres años más cálidos son los tres últimos: 2024, 2026 y 2025, por este orden.

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Además, más de 7 de cada 10 días de lo que han transcurrido de año han sido más cálidos de lo normal. En concreto, el 77 % de los días de lo que llevamos de año, incluyendo la previsión de los próximos, han tenido una temperatura superior a la media.