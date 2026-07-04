Alicante retrasa un mes la accesibilidad en sus playas frente a València y Castelló

Las playas de València vuelven a verse repletas de personas que buscan aliviar el calor. Pero no todo el mundo tiene accesible la entrada a las playas. Para las personas con capacidades limitadas poder bañarse sigue siendo un problema sin resolver en muchas zonas. València y Castellón continúan adelante con su plan de accesibilidad para las playas, pero Alicante pone trabas. Pinedo, Malvarrosa o El Cabanyal son playas accesibles en las que se puede disfrutar el baño desde el 1 de junio hasta el fin de la temporada en 15 de septiembre.

Sin embargo, la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, Cocemfe CV, denuncia el retraso en la apertura de la accesibilidad en Alicante. La apertura de las playas concertadas para la adaptación presenta un retraso de un mes -1 de julio- respecto a la apertura general -1 de junio-.

Desde el año 2000 que comenzó el servicio, los reportes por incumplimiento en el acuerdo no se han detenido. Son casi 90 puntos en más de 40 municipios los que cuentan con medidas de adaptación. Sin embargo, los problemas persisten. Muchas de las pasarelas no llegan al mar, las sillas anfibias deben atravesar la arena para llegar al mar y varios puntos todavía no cuentan con grúas para facilitar el paso de la silla de ruedas a las anfibias, pese a que se están incorporando de forma progresiva.

Alicante, el problema más grande

Alicante presenta la mayor problemática. La temporada de baño comienza el primer día de junio y se alarga hasta el 15 de septiembre. Sin embargo, las herramientas de adaptación no llegan hasta el 1 de julio. "Empezamos a habilitar todo en abril, con la Semana Santa, cuando la gente empezó a ir a la playa", declaran desde Cocemfe CV. El 1 de julio seguían presentándose problemas. Los baños adaptados no estaban abiertos, las grúas no se encontraban disponibles en todos los puntos y las barreras existentes para llegar hasta el mar eran considerables, a lo que se sumaba el corto horario en que el personal cualificado se encontraba en la playa, de 10 a 18 horas. Una serie de impedimentos y obstáculos que, como mínimo, seguirán igual hasta terminada la temporada de 2027, cuando el contrato finalice.

ALICANTE. PLAYA DEL POSTIGUET BAÑO ADAPTADO / PILAR CORTES

Respecto al año pasado ha habido una pequeña mejoría. Se ha adelantado dos semanas la apertura de las playas, que el año pasado tuvo lugar el 15 de julio. Desde Cocemfe aseguran que el ayuntamiento no tiene intención alguna de ejercer presión para acelerar el cambio al verano que viene.

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València y Castellón van un paso por delante

Tanto Valencia como Castellón presentan un plan mucho más ambicioso a la hora de abrir las puertas de sus playas a todo el mundo. El horario de las playas inclusivas comienza el 1 de junio en ambas provincias, misma fecha de apertura al público general que no sufre de las dificultades para acceder. Un caso que ha implementado una notable mejoría en comparación al año pasado, que también estuvieron accesibles más tarde de la apertura. La situación este año ha cambiado, las playas de Valencia y Castellón, entre las que se encuentran El Grao, El Cabanyal, Malvarrosa o Pinedo, han cumplido de forma más estricta con las fechas y las condiciones estipuladas.