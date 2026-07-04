'Bajo Tierra: el accidente del metro de València' supera las 300.000 reproducciones desde su estreno

El videopodcast original de Levante-EMV, 'Bajo Tierra: el accidente del metro de València', ha tenido una gran acogida entre la audiencia, superando las 300.000 reproducciones desde el estreno de su primer episodio, el pasado 1 de julio. La serie documental, realizada con motivo del XX aniversario del accidente del metro de València, reconstruye a lo largo de sus tres capítulos el siniestro, la lucha de las víctimas contra el olvido y el largo camino hasta que llegó la justicia.

Detrás de esta producción hay meses de investigación y un esfuerzo conjunto de la redacción de Levante-EMV. A través del trabajo periodístico de Isabel Olmos, Elena MartínezLaura BallesterMarta RojoPaula FernándezEsteban San Canuto y David García, la serie reconstruye el accidente desde múltiples perspectivas: la reconstrucción de los hechos, el análisis de las causas técnicas, el relato de la lucha de las víctimas y el recorrido judicial que permitió esclarecer las responsabilidades catorce años después.

Primer capítulo: La curva de Jesús

El primer episodio, estrenado el pasado 1 de julio, ha superado ya las 126.000 reproducciones de vídeo en las plataformas digitales del grupo. A ellas se suman más de 3.500 visualizaciones en YouTube, donde también está disponible el documental. Entre las cabeceras de Prensa Ibérica, Levante-EMV lidera la audiencia con 69.000 reproducciones, seguido de El Periódico de Catalunya (EPC) con 25.000 y El Periódico Mediterráneo con más de 5.000.

Titulado 'La curva de Jesús', este primer capítulo reconstruye minuto a minuto lo ocurrido el 3 de julio de 2006, cuando el tren 2068 descarriló entre las estaciones de Plaza de España y Jesús, causando la muerte de 43 personas y dejando otras 47 heridas. El episodio analiza las causas técnicas del accidente, la respuesta institucional y cómo durante años se sostuvo una versión oficial que atribuía toda la responsabilidad al maquinista.

Segundo capítulo: Las víctimas y su lucha contra el olvido

El segundo episodio, publicado el 2 de julio, registra más de 118.000 reproducciones en las distintas cabeceras del grupo Prensa Ibérica, siendo Levante-EMV la que se lleva la mayor concentración de audiencia con 70.000 reproducciones, seguido de EPC con 25.000. En YouTube, también se han superado las 1.000 reproducciones.

Este capítulo pone el foco en quienes se negaron a aceptar el silencio tras la tragedia. A través de los testimonios de familiares y supervivientes, relata el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), las 105 concentraciones celebradas cada día 3 en la Plaza de la Virgen y la movilización ciudadana que durante años mantuvo viva la reivindicación de verdad, justicia y responsabilidades.

Tercer capítulo: La justicia que llegó 14 años tarde

El tercer episodio, disponible desde el viernes 3 de julio, y que coincide exactamente con el 20 aniversario de la tragedia, suma más de 55.000 reproducciones en menos de 24 horas.

El último capítulo aborda el recorrido judicial que siguió al accidente. Tras muchos años en los que la tragedia se atribuyó como un hecho imprevisible e inevitable, la perseverancia de las víctimas y sus familiares logró la reapertura de la causa. En 2020, cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana admitieron finalmente que el siniestro no solo era previsible, sino también evitable, poniendo fin a un proceso judicial que llegó catorce años después de aquel fatídico 3 de julio de 2006.

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A través de 'Bajo Tierra: el accidente del metro de València', Levante-EMV ha realizado una de sus mayores apuestas audiovisuales para contar, con el rigor periodístico y la voz de sus protagonistas, no solo cómo ocurrió el accidente, sino también cómo las víctimas evitaron que el olvido se impusiera sobre la verdad.