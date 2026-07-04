Declarado un incendio de vegetación en la Pobla de Vallbona y controlados en Cullera y Rafelguaraf
El fuego se ha originado en una jornada con un nivel de riesgo "alto" de incendios forestales en la Comunitat Valenciana
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido este sábado el aviso de un incendio forestal declarado en el término municipal de Rafelguaraf, en la Ribera Alta, lo que ha motivado un importante despliegue de medios que han logrado dar por controlado el fuego.
Hasta la zona se han movilizado cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, un medio aéreo, un agente medioambiental, una patrulla de la Policía Local de Rafelguaraf y una patrulla de la Guardia Civil, que trabajan de forma coordinada en las labores de extinción y vigilancia del perímetro afectado.
A las 16.25 horas, los equipos de emergencias han dado por controlado el incendio, que se ha producido en una jornada en la que el nivel riesgo incendios forestales es alto, por lo que las autoridades llaman a extremar las precauciones.
Incendio en la Pobla de Vallbona y Cullera
Más tarde, sobre las 17 horas, se ha declarado un incendio de vegetación en la Pobla de Vallbona, en la zona de la avenida Don Jose Garrido, en el que trabajan dos dotaciones de bomberos de Paterna y l'Eliana, un sargento y un coordinador forestal del Consorcio, dos unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos de la Generalitat Valenciana.
En Cullera se ha declarado otro incendio de vegetación en el que trabajan una unidad del servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, un medio aéreo y tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. A las 17.45 ha sido controlado.
- Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
- Los barrios pobres de València y l'Horta sufren un bochorno hasta cinco grados más alto que los ricos
- La Aemet activa el aviso amarillo este domingo en Valencia por tormentas con fuerte viento y riesgo de granizo
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- El primer nido de avispa asiática en Valencia no es el peligroso: la reina ya construye otro mucho mayor
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
- Aemet mantiene el aviso amarillo en el interior de la provincia de Valencia: 20 l/m2 en una hora amenazan con descargar hoy
- El mapa de la pobreza en la Comunitat Valenciana: estas son las comarcas con más población en riesgo de exclusión