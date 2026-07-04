Declarado un incendio de vegetación en la Pobla de Vallbona y controlados en Cullera y Rafelguaraf

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido este sábado el aviso de un incendio forestal declarado en el término municipal de Rafelguaraf, en la Ribera Alta, lo que ha motivado un importante despliegue de medios que han logrado dar por controlado el fuego.

Hasta la zona se han movilizado cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, un medio aéreo, un agente medioambiental, una patrulla de la Policía Local de Rafelguaraf y una patrulla de la Guardia Civil, que trabajan de forma coordinada en las labores de extinción y vigilancia del perímetro afectado.

A las 16.25 horas, los equipos de emergencias han dado por controlado el incendio, que se ha producido en una jornada en la que el nivel riesgo incendios forestales es alto, por lo que las autoridades llaman a extremar las precauciones.

Incendio en la Pobla de Vallbona y Cullera

Más tarde, sobre las 17 horas, se ha declarado un incendio de vegetación en la Pobla de Vallbona, en la zona de la avenida Don Jose Garrido, en el que trabajan dos dotaciones de bomberos de Paterna y l'Eliana, un sargento y un coordinador forestal del Consorcio, dos unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos de la Generalitat Valenciana.

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En Cullera se ha declarado otro incendio de vegetación en el que trabajan una unidad del servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, un medio aéreo y tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. A las 17.45 ha sido controlado.