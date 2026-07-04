Los rostros que conquistan las redes: así son los ganadores de la primera edición de los Premios LAIK

Cintillo Premios LAIK. / ED

La primera edición de los Premios LAIK reunió en el Hotel Las Arenas de València a una gran cantidad de personas talentosas que destacan por haber conseguido crear una sólida comunidad de seguidores en sus perfiles de redes sociales. Detrás de las pantallas, los influencers o creadores de contenido han revolucionado la manera de comunicar, entretener e inspirar a otros usuarios. Porque detrás de cada post viral hay mucho más que una cámara. Hay creatividad, estrategia, constancia y una capacidad extraordinaria para conectar con miles -e incluso millones- de personas.

Por ello, Levante-EMV reconoció este trabajo el pasado 1 de julio en una gala en la que se premiaron 9 perfiles capaces de conectar con la audiencia a golpe de like. Los premiados de esta primera edición llevada a cabo en València han sido Nerea Martí (Deporte); Elisa Escorihuela (Salud & Nutrición); Nuria Adraos (Lifestyle); Enjoy by Ana (Gastro & Foodie); Cristian Delgado (Viajes); Jajajers, Alexis y Jorge, (Contenido en Valenciano); Roque Star (Superación); Benja Serra (Humor & Entretenimiento); y Aitana Soriano (Influencer del Año).

Si todavía no sabes quiénes son, con este perfil podrás adentrarte en su universo digital, incluso podrás formar parte de una comunidad que no deja de crecer.

Categoría Deporte - Nerea Martí

Nerea Martí, premiada en la Categoría Deporte de los LAIK. / Francisco Calabuig

La velocidad forma parte de la vida de Nerea Martí (piloto) tanto dentro como fuera de los circuitos. En la actualidad, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del automovilismo español, demostrando que la ambición, el talento y la perseverancia son la mejor combinación para alcanzar cualquier meta. Una meta que este julio llega fuera de la pista y convertida en el reconocimiento de la categoría de Deporte.

Categoría Salud & Nutrición - Elisa Escorihuela

Elisa Escorihuela, premiada en la categoría Salud & Nutrición en los LAIK. / Francisco Calabuig

En un entorno donde la información circula a gran velocidad, Elisa Escorihuela (diestista-nutricionista y farmacia), ha logrado destacar por algo tan valioso como el rigor. Su capacidad para traducir conceptos complejos sobre alimentación, bienestar y salud femenina a un lenguaje cercano y comprensible la ha convertido en una referencia para miles de personas. Por ello, el jurado decidió otorgarle el premio de la categoría Salud y Nutrición.

Categoría Lifestyle - Nuria Adraos

Nuria Adraos, premiada en la categoría Lifestyle en los LAIK. / Francisco Calabuig

La creatividad ha sido siempre el sello distintivo de Nuria Adraos (maquilladora e influencer). Sus impactantes transformaciones artísticas no tardaron en situarla en el radar internacional, pero ha sido su autenticidad la que ha consolidado una conexión genuina con sus seguidores. En sus perfiles conviven innovación estética, espontaneidad y una personalidad que ha sabido convertirse en una referencia propia, por lo que el galardón de la categoría Lifestyle ha recaído en ella.

Categoría Gastro & Foodie - Enjoy by Ana

Enjoy by Ana, premiada en la categoría Gastro & Foodie de los LAIK. / Francisco Calabuig

Hablar de gastronomía valenciana en redes sociales es hablar de Enjoy by Ana (creadora de contenido foodie). Su pasión por descubrir y compartir experiencias culinarias ha hecho que miles de personas encuentren nuevos sabores, restaurantes y rincones gastronómicos que hoy forman parte de sus imprescindibles. Y esta labor se ha visto recompensada con la distinción en los Premios LAIK en la categoría bautizada como Gastro & Foodie.

Categoría Viajes - Cristian Delgado

Cristian Delgado, premiado en la categoría Viajes en los LAIK. / Francisco Calabuig

Así como existen creadores que cuentan destinos, otros consiguen transportarte hasta ellos. Cristian Delgado (influencer de viajes) pertenece a este segundo grupo. Sus imágenes y su capacidad para narrar experiencias han despertado en millones de personas el deseo de explorar el mundo y de conocer más allá. Su contenido es una invitación permanente a descubrir nuevos horizontes y, ahora, esa invitación ha vuelto a él en formato galardón de la categoría de Viajes.

Categoría Contenido en Valenciano - Jajajers, Alexis y Jorge

Jajajers, Alexis y Jorge, premiados en la Categoría Contenido en Valenciano de los LAIK. / Francisco Calabuig

Con humor, identidad y una mirada cómplice, Alexis y Jorge (creadores de contenido de humor) han conseguido que miles de personas se vean reflejadas en sus vídeos. Han demostrado que el valenciano puede convertirse en una poderosa herramienta capaz de conectar con nuevas generaciones. Y por la labor tan necesaria que realizan para mantener y preservar el legado de nuestra lengua, la categoría Contenido en Valenciano no podía ser para otro perfil.

Categoría Superación - Roque Star

Roque Star, premiado en la Categoría Superación de los LAIK. / Francisco Calabuig

La historia de Roque (conferenciante e influencer) es la demostración de que las redes sociales también pueden convertirse en un espacio para inspirar y transformar vidas. Con una actitud envidiable y una energía contagiosa, el joven comparte mensajes que hablan de resiliencia, esfuerzo y esperanza. Su comunidad encuentra en él un ejemplo de fortaleza capaz de desafiar cualquier límite. Por ello, pero en especial por ser un auténtico ejemplo de vida, la categoría Superación es para él.

Categoría Humor & Entretenimiento - Benja Serra

Benja Serra, premiado en la Categoría Categoría Humor & Entretenimiento en los LAIK. / Francisco Calabuig

Convertir lo cotidiano en algo divertido es, desde luego, una de las grandes virtudes que posee Benja Serra. Su estilo ágil, fresco y cargado de referencias a la cultura popular, lo ha llevado a crear una comunidad fiel que se siente identificada y que encuentra en sus vídeos una dosis diaria de humor y cercanía. Por ello, la categoría Humor & Entretenimiento de la primera edición de los Premios LAIK lleva su usuario por bandera.

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Categoría Influencer del Año - Aitana Soriano

Aitana Soriano, premiada en la Categoría Influencer del Año. / Francisco Calabuig

Naturalidad, cercanía y estilo propio son tres cualidades que definen a la perfección el universo digital que envuelve a la joven Aitana Soriano (influencer). Sus variopintos contenidos sobre estilo de vida, estudios, viajes, festivales, moda y experiencias personales de todo tipo han logrado conquistar a millones de Sheylas hasta el punto de situarla entre las creadoras más relevantes del panorama nacional. Con el objetivo de reconocer esta impresionante trayectoria, el jurado de los Premios LAIK no ha dudado en proclamarla como indiscutible Influencer del Año y una de las grandes protagonistas de esta primera edición.