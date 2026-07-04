Gemma Payá: «Valencians sobre rodes es el programa perfecto para conocer la Comunitat Valenciana a golpe de bicicleta»

Este miércoles se estrenó Valencians sobre rodes en prime time. ¿Cómo le describirías el programa a alguien que todavía no sabe de qué va?

Valencians sobre rodes es el programa perfecto para conocer la Comunitat Valenciana a golpe de bicicleta. Es una excusa para recorrer diferentes tipos de rutas y descubrir por el camino pueblos y las historias de su gente. Pero si no eres ciclista, pues tampoco pasa nada, porque no deja de ser el hilo conductor para conocer nuestro territorio.

¿Qué va a descubrir el espectador en esta serie que no espera encontrar en una ruta en bicicleta?

Si te gusta el ciclismo es el programa perfecto. Yo digo que soy cicloturista, porque yo no soy ciclista profesional y cada una de las rutas me las tomo con calma, de manera pausada y disfrutándolas. En Valencians sobre rodes se verá que soy muy disfrutona y siempre encuentro el momento perfecto para parar, descansar y, con la excusa de conocer gente, probar también la gastronomía de cada uno de los lugares por los que paso. Así que aunque no te guste la bicicleta, seguro que también encuentras algo que te encaje y haga que quieras sentarte delante del televisor.

Rodaje de Valencians sobre rodes. / A. P.

¿Qué hace diferente a Valencians sobre rodes respecto a otros programas de viajes o naturaleza?

Yo creo que es la mirada del programa. No consiste en mostrar una ruta, un camino y ver sitios de nuestro territorio que quizás ya son más conocidos. Con la bicicleta, logramos llegar a rincones que todavía no se han visto, porque te permite más flexibilidad que, por ejemplo, ir en coche. Hemos buscado historias que no encuentras si las buscas por internet. Por ejemplo, yo soy alcoyana y descubrir en el pueblo Torremanzanas una empresa que es superpotente y de toda la vida, pero que no sabía ni que estaba allí, pues te hace ver que, aunque esté aquí al lado, no somos conscientes de que lo tenemos.

Como presentadora, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido durante el rodaje?

Me he sorprendido a mí misma, porque aunque es un programa que está guionizado, que tenemos la ruta y sabemos a quién vamos a entrevistar, no deja de estar limitado a un tiempo de grabación. Y al ser en el exterior, hay muchos cambios en cuanto a la meteorología, así que me ha sorprendido lo bien que he sabido adaptarme a las circunstancias, rompiendo ese guion y dejándome llevar por lo que teníamos delante. Tanto a nivel de improvisación como profesional, ha sido todo un aprendizaje y nos ha permitido conocer otras historias y sacarles jugo. Muchas veces hemos tenido que cambiar los días de rodaje, la gente con la que íbamos a grabar de un día para otro, y no daba tiempo a prepararlo tan fácil y rápido. Así que lo que me ha sorprendido es eso, dejarme llevar y descubrir a las personas. Además, el formato daba pie a la improvisación y el equipo lo ha hecho siempre muy fácil.

¿Y cómo fue saber que serías el rostro visible del programa?

El proyecto me llegó justo cuando estaba de baja de permiso de maternidad, en agosto del año pasado, y en ese momento no pensaba incorporarme tan pronto a trabajar. Y después del posparto, no me veía preparada para enfrentarme a un proyecto así, que al final también requiere de un esfuerzo físico. Pero es verdad que el director y todo el equipo se adaptaron a mis tiempos y me dieron mucha flexibilidad, sobre todo porque me dejaban volver a casa cada día para estar con los bebés mientras el equipo sí que se quedaba en el lugar de grabación. Al ir y volver, es cierto que se traducía en más madrugones y algo más de cansancio, porque el trabajo también continuaba en casa, pero lo bonito que siempre voy a recordar de este proyecto es que, cuando hemos tenido que grabar más lejos, el papá se ha trasladado con los niños toda la semana y hemos podido grabar juntos. Ha sido una experiencia muy chula.

¿Ha habido alguna ruta o algún rincón de la Comunitat Valenciana que te haya enamorado especialmente?

Ha habido muchas, pero destacaría dos rutas que me han marcado especialmente. Una es la del Camí del peix, que arranca en La Vila Joiosa y termina en Alcoy, y que lo grabamos durante unas fiestas muy mágicas y que tanto me gustan. Y otra es la de la Vía Verde del Serpis, que es por donde antiguamente pasaba el ferrocarril, porque aunque yo no había escuchado hablar de él , comentándolo en casa mis padres lo han cogido y toda la gente a la que he entrevistado me ha contado historias de cuando cogían el tren y llegaban hasta la playa, a Gandia. Fue muy bonito ver cómo se emocionaban al recordar aquellos tiempos. Además, yo he estudiado en Gandia, veraneo en Gandia y tengo un vínculo muy bonito con la ciudad.

Gemma Payá en una de las localizaciones. / A. P.

Imagino que el rodaje sobre ruedas habrá dejado más de una anécdota. ¿Recuerdas alguna que puedas contarnos?

Pues me he llegado a caer de la bici, pero estando parada, así que fue una de las caídas más tontas. Y también hemos tenido que parar alguna entrevista porque no podía continuar pedaleando por el esfuerzo físico. Después del embarazo, mi condición física no era la misma de antes y, como siempre he dicho, aunque me gusta ir en bici, no soy ciclista profesional. Algunas de las intervenciones eran encima de la bicicleta y hubo una en concreto en la que tuve que parar porque no podía continuar. Al final me di cuenta de que el ciclista al que entrevistaba iba con un pequeño motor en su bici y esas son algunas de las situaciones que no estaban en el guion, pero que muestran esa cercanía y ese realismo que el espectador va a poder ver en la pantalla. También recuerdo otra ocasión en la que entrevisté a una mujer de 96 años y llegué a sentir que estaba al lado de mi abuela. Son historias que van a hacer que, inevitablemente, el público se pueda sentir identificado. Y otras anécdotas tienen que ver con ocasiones en las que hemos tenido que retrasar la grabación porque necesitaba sacarme leche. Parábamos con total naturalidad y luego seguíamos como si nada. Ha sido muy divertido.

Después de grabar esta serie, ¿ha cambiado tu forma de ver la bicicleta o de recorrer el territorio?

Definitivamente. De hecho, es la excusa para volver. Hay rutas para todos los niveles y eso es lo bonito, que tanto el ciclista exigente al que le gusta acumular kilómetros como las familias con niños tienen opciones. Yo ya le he echado el ojo a muchas para venir con mis niños cuando sean más mayores. De hecho, el primer viaje en familia que hemos hecho hace poquito ha sido a una zona de Castellón que para mí ha sido el gran descubrimiento. Pienso que el espectador que no ha estado en esos sitios, al verlos, va a tener ganas de ir.

Gemma Payá en las instalaciones de À Punt. / A. P.

¿Qué crees que puede aportar Valencians sobre Rodes a quienes viven aquí y también a quienes están pensando en visitar la Comunitat Valenciana?

Puede aportar patrimonio de rincones de los que no éramos consciente que teníamos tan cerca. Pero también gastronomía, porque hacemos parones para hacer el típico esmorzaret valenciano, visitamos bares, restaurantes e incluso sitios de Estrella Michelin, que es un poco raro que una ciclista pare en un lugar así, pero al final es que hay un poquito de todo que es lo que hace que el programa sea para todos los públicos.

Estrenar en prime time siempre es especial. ¿Cómo afrontas este estreno y qué esperas que sienta el público al ver el primer episodio?

Impone mucho. Primero, por tener un programa propio, que la verdad que eso ya es un regalo muy bonito. Pero lo afronto con mucho respeto y con compromiso de cara a la audiencia. Espero que esto que hemos preparado con tanto cariño y con tanto esfuerzo -porque le hemos dedicado muchas horas-, termine gustando y que, de alguna manera, se lo pasen bien y pasen un ratito divertido delante del televisor. Queremos a nuestra tierra y es por ello que hemos intentado prepararla y mostrarla de la mejor manera que hemos podido.

Si tuvieras que convencer a la audiencia en una sola frase para que no se pierda el estreno de este miércoles, ¿qué les dirías?

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Que pedalear es divertido y más si se hace con cariño y con un buen esmorzaret.