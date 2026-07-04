La Generalitat ha resuelto un 43% de las ayudas a familiares de víctimas de la dana 20 meses después

Son datos oficiales proporcionados por la Generalitat: veinte meses después de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, a poco de que se cumplan dos años, el gobierno valenciano ha resuelto definitivamente el 43% de las solicitudes de ayudas a familiares de personas fallecidas en la catástrofe. Es la cifra que aparece en el informe oficial sobre el estado del procedimiento de concesión de ayudas a familiares de víctimas de la dana, que pasó este viernes por el pleno del gobierno valenciano.

Las subvenciones se anunciaron en febrero, hace cinco meses. En abril, el comisionado del Consell para la reconstrucción tras la dana, Raúl Mérida, comparecía en la comisión de Medio Ambiente de las Corts y detallaba que las ayudas se pagarían a partir del 25 de mayo, cuando acabara el plazo de presentación de solicitudes. “Con carácter inmediato”, dijo.

De hecho, prometió que desde la Administración autonómica estarían pendientes de que no hubiera "un solo retraso en ninguna": "Los plazos se van a acortar". Lo especificó después de que las asociaciones de víctimas de la dana hubieran criticado las "excusas" de la Generalitat por los retrasos en el pago de las indemnizaciones a las familias de los fallecidos.

Desde finales de mayo, de momento, se ha llegado a resolver este porcentaje de las solicitudes, menos de la mitad de las registradas por familiares de fallecidos. En concreto, la Generalitat ha recibido un total de 642 solicitudes de ayuda, de las que 484 corresponden a familiares de personas muertas en la tragedia. Las 158 restantes han sido formuladas por personas que alegan una situación de incapacidad permanente absoluta derivada de la dana.

Familiares de 89 víctimas

Y de las 484 solicitudes de familiares, 210 han sido objeto de resolución definitiva, después de que haya acabado el plazo establecido legalmente para presentar alegaciones. Estos expedientes, que han pasado ya a la fase de gestión económica para el pago, corresponden a solicitudes de familiares de 89 víctimas mortales. Es decir, que por cada víctima mortal podían presentar solicitudes de ayuda varios familiares de esa misma persona.

El Decreto 23/2026, de 20 de febrero, del Consell preveía que se destinaran un total de 80.000 euros por víctima. Esa cantidad para cada caso se debe repartir entre los beneficiarios que hayan solicitado la ayuda y tengan derecho: el cónyuge no separado legalmente o la persona que mantuviera una relación análoga con la persona fallecida; los hijos de esta, los hijos del cónyuge o pareja de la víctima y, en su defecto, los padres.

Si no existieran todos estos familiares, podrán acceder a la ayuda los ascendientes de segundo grado y, en último término, los hermanos.

En cuanto a los casos de personas que, como conciencia de la barrancada, estén en una situación de incapacidad absoluta y permanente, serán directamente beneficiarios de las ayudas ellos mismos, no sus familiares.

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Estas ayudas directas son compatibles con otras subvenciones e indemnizaciones procedentes de administraciones públicas o entidades privadas, como ejemplo, seguros. Además, no tributan en la declaración de la renta. Según el Consell, tienen como objetivo “proporcionar un apoyo económico que permita mitigar las dificultades sobrevenidas a las que han tenido que hacer frente muchas familias, contribuir a su estabilidad y facilitar su proceso de recuperación”.