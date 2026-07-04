Las víctimas del accidente del metro de València ceden el testigo de "la lucha social" a las tres asociaciones de la dana

El 3 de julio de 2026 era para las víctimas del metro un día más. Sobre todo para las familias que perdieron a alguno de los 43 fallecidos. El dolor no entiende de efemérides ni aniversarios. Y el recuerdo de los ausentes surge cada uno de los 365 días del año. Por un olor, una anécdota o un recuerdo. Por eso la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) afrontaba los veinte años del accidente del metro como una fecha más que pensaban vivir en la intimidad, como cada aniversario desde hace seis años, cuando la sentencia del Juzgado de lo Penal 6 dictada el 27 de febrero de 2020 les confirmó que el descarrilamiento de dos unidades de tren articuladas (UTA) y el vuelco de una de ellas fue "previsible y evitable". Pero la cifra redonda y el camino gemelo que recorren las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 decidió a los miembros de la Avm3j a convocar un acto en el mismo lugar y a la misma hora en el que la vida les cambió para siempre hace veinte años.

"Se podría decir que este acto es una reunión de viejos y nuevos compañeros de viaje. Y nos entristece que veinte años después estas asociaciones que nos acompañan se vean en una situación similar a la que nosotros vivimos en 2006. Son muchas las cosas que nos unen, más allá del dolor personal por la pérdida de nuestros familiares, nos une la necesidad de saber la verdad. La necesidad de entender por qué murieron seres queridos a consecuencia de una tragedia que se pudo evitar; en nuestro caso con una simple baliza de frenado y en el caso de la dana simplemente mandando el mensaje de alerta unas horas antes. ¡Así de fácil!", aseguró una emocionada Rosa Garrote, actual presidenta de la Avm3j al dar la bienvenida a las decenas de personas que las acompañaron al acto convocado por el XX aniversario.

Porque en el veinte aniversario del accidente del metro a la Avm3j ayer se sumaron las representantes y numerosos miembros de las tres asociaciones de la dana: la Asociación de víctimas mortales dana 29-O, l’Associació de víctimes de la dana 29 d’octubre de 2024 y la Asociación de víctimas y damnificados por la dana de l’Horta Sud de València. También acudió la Associació veïnal de Patraix "que estuvo a nuestro lado desde los primeros momentos, al igual que tantos otros colectivos", recordó Rosa Garrote. Los vecinos de Patraix, de hecho, premiarán a las víctimas de la dana en los premios anuales que conceden en las fiestas del barrio cada 9 d'Octubre. Un galardón que ya han recibido la misma Avm3j en 2016 y también la Asociación 11-M afectados del terrorismo en 2008, cuando estaba presidida por Pilar Manjón.

Así que juntar las víctimas del metro con las de la dana además de las personas que las apoyan hizo que las aceras que rodean el monumento de los relojes se quedaran pequeñas para acoger a las docenas de asistentes que dejaron flores y guardaron un respetuoso silencio para recordar a los 43 más 230 ausentes. El monumento a las víctimas del metro, "Prime Time" de la artista Anja Krakowski, ubicado en el cruce de las calles Sant Vicent Màrtir, Roís de Corella y Mestre Sosa, en el jardincillo ubicado sobre la curva donde hace 20 años descarrilaron y volcaron dos trenes, volvió ayer a llenarse de flores. De las rosas rojas y blancas que la Avm3j deposita en memoria de todas las víctimas, de los girasoles para Daniel, los crisantemos para Maribel y también para Laura, además de las margaritas de la Associació veïnal de Patraix. También del poema para Tony leído por Fernanda. Y la canción "Línia 1" interpretada por el cantautor Pau Alabajos, junto a la violinista Laura Navarro.

Entre los asistentes, por primera vez en veinte años, un representante de la Generalitat del Partido Popular. El conseller de Transportes, Vicente Martínez Mus, acudió junto al gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, junto a otros miembros de su equipo. Una presencia anunciada el día anterior por el propio Martínez Mus a la Avm3j para sondear cómo sería recibida por las víctimas, tanto por las del metro como por las de la dana. También acudieron los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de València, Maria José Ferrer Sansegundo (primera teniente de alcalde) y José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural que también participaron por primera vez. Una presencia que, pese a la excepcionalidad, se aceptó con normalidad por todos los asistentes. Además, también acudieron otros representantes políticos que nunca han fallado otros años: la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant; la delegada del Gobierno Pilar Bernabé; el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez; el síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, la diputada en las Corts, Maria José Salvador; los concejales en València Papi Robles, Giusseppe Grezzi, Maite Ibáñez, entre otros. Y la exvicepresidenta del Consell y precandidata a la alcaldía de València, Mónica Oltra.

Aunque las absolutas protagonistas representantes fueron las víctimas del metro y de la dana. "Dos tragedias evitables unidas por la nefasta gestión posterior". "Tantos unos como otros, aseguró Rosa Garrote, "hemos sufrido la indiferencia de nuestros gobernantes y luego el insulto, acusándonos de estar politizados, de querer dañar su imagen de tener intereses ocultos. Sin querer entender, que nuestra única intención es que se depuren las responsabilidades por la muerte de nuestros familiares y resto de afectados, y sobre todo, la intención que no vuelva a pasar".

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La Avm3j llega al veinte aniversario con una sentencia que confirmó que el accidente era previsible y evitable, un legado que mejora la seguridad ferroviaria, la atencion a las víctimas y con el monumento (propiedad del Ayuntamiento de València) ya restaurado. "La única sombra en un día como hoy, es saber que hay nuevamente familias sufriendo el mismo dolor que nos rompió a nosotros hace 20 años. Víctimas de la negligencia que se ven obligadas a recorrer un camino de lucha para hacer valer sus derechos. Siempre nos tendréis a vuestro lado".