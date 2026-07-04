Maria Àngels Francés: feminismo y pasión por la lengua para cuidar de los nombres de las cosas

“Com que els coneguts ja estan assabentats de la meua vida i als altres em sembla que no els interessarà massa, pense que no cal haver d'aparellar el meu ‘curriculum vitae’”. Con esas palabras se presentaba, sin presentarse, Carmelina Sánchez-Cutillas al ganar, en 1975, el Premio Andrómina de Narrativa por ‘Matèria de Bretanya’. Pero el currículum vitae dice mucho en algunos casos, también en el de Maria Àngels Francés, la única candidata a presidir la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Filóloga catalana, especializada en literatura de autoras contemporáneas. Especialista, entre otras cosas, en la propia Carmelina Sánchez-Cutillas. Y en autoras como Isabel-Clara Simó o Maria Beneyto. Y muy especialmente en Montserrat Roig, que escribió aquello de que “solo el nombre de las cosas es inocente”. De todas ellas recogerá desde la AVL ese testigo de cuidar los nombres de las cosas.

A la institución normativa, donde ya es académica desde 2021, Maria Àngels Francés llegará a la Presidencia fruto de un cambio de época. El medievalista y exacadémico de la AVL Rafael Alemany, que fue su profesor, reconoce que "cada día tiene su afán", y que es un momento diferente al fundacional de la Acadèmia. La filología "heavy", la clásica, la medieval, han abierto paso al perfil de una filóloga especializada en la literatura escrita por mujeres del siglo XX. Pero, sobre todo, de una persona de carácter "tranquilo, sosegado". Una profesional de "trellat" que puede "tender puentes" en momentos convulsos para la institución. Francés es catedrática de Literatura Contemporánea en la Universidad de Alicante, es licenciada en Filología Catalana (1998) y en Filología Inglesa (2003, premio extraordinario de licenciatura), y doctora en Filología Catalana (2008). Alemany habla de una aluma "de las magníficas", convencida de que "conocer la literatura de las diferentes épocas es una de las mejores formas de conocer la lengua de las diferentes épocas".

El perfil puramente profesional, la hoja de servicios, constaría de una sucesión de empleos y cargos de gestión en la universidad, entre ellos la dirección del Departamento de Filología Catalana de la UA entre 2015 y 2019, y el vicedecanato de Investigación, Promoción, Cultura y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA entre 2009 y 2014. Su experiencia laboral incluye, además, un periodo de cerca de dos años como técnica superior en asesoramiento lingüístico y traducción en la UA, entre 1998 y 2000. Alemany destaca la "amplísima experiencia en gestión" tanto en la universidad como en la propia AVL, de Francés.

Unas “gafas violeta” para la vida y la literatura

Pero todos esos datos, como en la literatura, los recorre un hilo narrativo. En el caso de la trayectoria de Maria Àngels Francés, una búsqueda que empieza con el primer “desafío”: irse a vivir a Sant Vicent del Raspeig y los escenarios nuevos que lo definirían todo: del primer piso compartido con amigas a un campus enorme en el que le costaba orientarse y que acabó siendo “un espacio donde poder estar, pensar y vivir”.

“Elegí Filología catalana porque era mi lengua materna y quería investigar un poquito más sobre quién somos, qué cultura compartimos”, explicaba ante las cámaras de la Universidad de Alicante, su alma mater. Esa fue su primera carrera; le seguiría Filología Inglesa. “Me interesan las lenguas, las literaturas”, añadía. La universidad le sirvió también para ponerse unas “gafas violeta” que no se quitaría ya nunca y con las que sigue mirando el mundo. De ahí el doctorado en Estudios literarios feministas.

Una búsqueda sencilla en el portal de publicaciones científicas Dialnet permite comprobar rápidamente el peso de la perspectiva de género en su investigación, y el enlace entre feminismo y literatura. Francés es autora de publicaciones, artículos y monografías como

‘La represa de la paraula: influència del feminisme en la literatura catalana actual’, ‘Del jo al nosaltres: testimonis del feminisme català durant la transició’, ‘La veu de les ones: dones, folklore i escriptura’. Su tesis doctoral es el ejemplo más claro de esa mirada de género sobre las letras. Su título es ‘Montserrat Roig: feminisme, memòria i testimoni’. Dice en esa misma entrevista en su universidad la filóloga que la crítica literaria feminista da “una perspectiva para analizar el mundo que nos rodea”. “La literatura lo que hace es explicarnos quienes somos”, afirma.

De ahí el rosario de nombres femeninos, de autoras, de poetas, de creadoras, entre sus investigaciones. Maria Aurèlia Capmany, Maria-Mercè Marçal, Carmelina Sánchez-Cutillas, Isabel-Clara Simó, Àngels Gregori, Maria Barbal, Imma Monsó. Y, con un lugar especial en su producción, Montserrat Roig.

Lengua materna

Montserrat Roig dejó negro sobre blanco en ‘Dime que me quieres aunque sea mentira’ que siempre escribía en catalán por una sencilla argumentación triple: “primero, porque es mi lengua; segundo, porque es una lengua literaria y, tercero, porque me da la gana”. “Soy más yo cuando hablo la lengua de los míos, cuando elijo el habla”, escribía la autora catalana. Del mismo modo sencillo, explicaba para la UA Francés: “elegí Filología catalana porque era mi lengua materna”.

También la de muchas más personas. También jóvenes, niños y niñas en edad escolar. Para todos ellos se redactó el Plan Valenciano de Fomento del Libro y la Lectura, del que la filóloga fue una de las redactoras. La enseñanza de la literatura y de la lengua ha sido otro de los temas de sus investigaciones. Su papel en la Acadèmia ha estado, hasta ahora, relacionado en parte con esa vía: hasta ahora ha sido vocal de la Junta de Gobierno y presidenta de la Sección de Documentación y Literatura.

"Es una investigadora contemporaneista, una buena conocedora de los textos que han producido buena parte de nuestras autoras", resume Rafael Alemany. En una época de "tirios y troyanos", es una constructora de puentes, asegura su profesor, que ve en ella una persona capaz de desarrollar una "tarea diplomática" para reducir tensiones y coser brechas. "Como ya lo hizo Verònica Cantó", asegura.

Es, claro, un cambio de era. "Pero cada día tiene su afán, y hay unas circunstancias que nos condicionan en cada momento", advierte Alemany. La etapa fundacional de la AVL redactó todo un corpus normativo que habría sifo imposible sin perfiles de la filología "heavy" como el propio Alemany. "Para hacer un diccionario como el Diccionari Normatiu Valencià necesitas saber la lengua que se ha hablado a lo largo de los siglos", dice. Pero, reconoce, ese trabajo está hecho, aunque no cerrado. Siempre habrá que cuidar los nombres de las cosas y todo texto, hasta el diccionario más exhaustivo, hasta la gramática más completa, es un documento vivo.

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Francés cuenta con el aval de todos los académicos para que su candidatura sea proclamada para la elección por parte del Pleno pero se tendrá que votar, aunque lo previsible es que se vote a favor y sea oficialmente proclamada en dos semanas. En concreto, la sesión plenaria para votar la nueva Junta de Gobierno se celebrará el 17 de julio y, en ese pleno, cada una de las candidaturas a cada uno de los cargos necesita once votos para salir adelante.