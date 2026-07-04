“Con Mónica Oltra iría donde hiciera falta”

Jorge Rodríguez ha cumplido esta semana 15 años al frente de la alcaldía de Ontinyent. Tres lustros donde alcanzó la gloria como presidente de la Diputación, y el infierno con su detención de la que fue absuelto. Supo sobreponerse y fundar Ens Uneix, una formación integrada ahora en la plataforma Municipialistas.

—¿Quince años son muchos?

—Hemos transformado la ciudad. Quedan grandes retos por delante y me gustaría poder desarrollarlos.

—Hay una polémica estos días en Ontinyent con la recogida de residuos puerta a puerta.

—Este es un sistema complicado, pero tenemos una apuesta muy clara por la sostenibilidad medioambiental. Era el mejor sistema y la continuidad del que ya veníamos aplicando con contenedores diferenciados. La única diferencia es que cada día hay que bajar un tipo de basura.

—¿Por qué genera tanta controversia?

—A nadie nos gusta que nos digan cómo tenemos que organizar nuestra vida. Pero a medida que se han ido haciendo charlas y explicando las cosas, he visto pasar de una cierta crispación a una situación mucho más sosegada.

—Fundó Ens Uneix antes de salir del PSOE.

—De hecho, llego a explicarle a Ximo Puig —por eso nunca entendí después su reacción— que no me fiaba del secretario de organización federal, que era José Luis Ábalos. Le dije que iba a hacer un partido para tenerlo, textualmente, “en el congelador”. Ximo me dijo: “Tranquilo, que no tendrás que descongelarlo”. Él era conocedor de que existía un partido ya inscrito, y de que nosotros, si no nos dejaban presentarnos por el partido socialista, arrancaríamos con Ens Uneix.

—¿Creía que volvería al PSOE?

—Inicialmente, sí. No se trataba de un caso en el que se pensara que nos habíamos llevado dinero o nos habíamos beneficiado de algo. Pensaba que pasaría la tormenta, acabaría el juicio y todo volvería a una cierta normalidad.

—¿Y por qué no ha vuelto?

—Lo triste es que, en el momento en que nosotros montamos el partido, el PSOE nos declara directamente la guerra. En aquellas mismas elecciones, el PSOE tiene que buscar a una persona de Canals para poder presentar candidatura municipal porque no encuentra a nadie, y obtiene un resultado fatal.

—¿Había un acuerdo para que el PSOE no presentara candidatura?

—No, pero entendía que si me habían pedido que me fuera porque el contexto de aquel momento era que íbamos a las elecciones generales, después podría haber un entendimiento.

—También se podía pensar que hasta la absolución no había posibilidad de volver al PSOE.

—Sí, pero desde aquel momento hasta la absolución pasan prácticamente cuatro años. Y durante cuatro años el PSPV nos maltrata. La legislatura en la que menos consellers han venido a Ontinyent es la última de Ximo Puig. Hay un veto constante de consellers del PSOE.

—¿A quién se lo atribuye?

—Directamente a Ximo Puig, claro. Él era el president.

—¿Con Diana Morant hay un intento de regularizar la situación después de que Ens Uneix dé la Diputación al PP?

—Ens Uneix no da la Diputación al PP. Lo que pedimos al PSOE en el último momento es que Natàlia Enguix se presentará como candidata; y si ellos y Compromís la votan, tenemos un pacto, lo desarrollamos y después se produce un cambio.

—Nunca se fio del PSPV y ya habían hablado con Pérez Llorca, ¿no?

—Me extrañó mucho que, en plena negociación, se nombrara a Rebeca Torró portavoz en las Corts. Eso se hace con una voluntad manifiesta de boicotear aquel acuerdo. Entonces pensé: “Si ahora que estamos enamorándonos ya vamos así, no quiero pensar el día que nos casemos”. Me di cuenta de que se estaba boicoteando el acuerdo desde el primer día dentro del PSPV.

Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y líder de Ens Uneix. / Francisco Calabuig / LEV

—¿Ens Uneix no se ha planteado la posibilidad de una moción de censura?

—En la Diputación, hemos podido doblar las ayudas de memoria democrática, de igualdad y hemos podido incrementar las ayudas a los municipios, sin ningún tipo de problema. Es cierto que la entrada de Diana Morant abre una expectativa positiva: primero, de normalizar relaciones, y después, incluso, de poder indagar o pensar si vale la pena hacer algo juntos o no. Hay contactos, charlas y conversaciones, pero nunca llega a concretarse.

—Vox está con Ens Uneix en la ecuación de la Diputación de Mompó.

—Vox no está en el gobierno; forma parte de la ecuación, pero no está en el gobierno. Y en muchas ocasiones hemos sido facilitadores de acuerdos con el PSPV o con Compromís para sacar adelante ayudas. Esta Diputación ha podido hacer cosas que, si no hubiera estado Ens Uneix, no se habrían hecho. En este momento somos, desgraciadamente, la única institución pública que está haciendo políticas de memoria, por ejemplo.

—Es amigo de Mónica Oltra. ¿Entiende su vuelta?

—Sí, por supuesto. Claro que la entiendo.

—¿Le gustaría hacer un tique electoral con ella?

—A ver, yo con Mónica iría donde hiciera falta. Siempre lo he dicho.

—¿Mónica Oltra y Jorge Rodríguez podrían confluir en alguna lista?

—Sí. Y puede ser. Queda un año todavía, pero no descarto que pueda pasar.

—¿En la lista de Oltra en València pueda haber gente de Ens Uneix?

—No lo descartaría.

—¿Y dar apoyo a una candidatura autonómica?

—Claro. Lo que no veo es esa traslación en la Vall d’Albaida, porque en nuestro caso las posiciones de Compromís en la Vall están muy alejadas.

—¿Esa relación con Oltra la consolidó un enemigo común o las circunstancias judiciales parecidas?

—Todo ayudó. Es verdad que el enemigo común también une. Gracias a ella podía conseguir muchas cosas que los compañeros de partido no me daban. Eso unió mucho. Y también el dolor personal une. Vivimos los dos, primero yo y después ella, una situación muy desagradable y que ambos percibimos como injusta.

—¿Qué le afectó más tras la detención?

—La traición, que siempre es lo más triste.

—¿Tiene nombre esa traición?

—Rebeca Torró, Ximo Puig, Orengo, Boix…

—¿Ha olvidado o perdonado?

—No puedo estar toda la vida amargado. Ya lo tengo muy superado y perdonado. Hay que continuar la vida.

—Se ha implicado mucho en la campaña para la rebaja electoral al 3%. ¿Se tramitará para poder abordar al menos el debate en las Corts?

—Hablé con el president de la Generalitat hace tres semanas y quedamos en hablar del tema. Confío en que sí se tratará.

Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y líder de Ens Uneix. / Francisco Calabuig / LEV

—¿Ens Uneix hará lista a las Corts?

—Tenemos un debate abierto. No soy demasiado favorable, porque creo que en este momento no hay posibilidades. Primero deberíamos tener mucha más base territorial y todavía no hay tanta base territorial para eso.

—¿Pérez Llorca es mejor president que Mazón?

—Pérez Llorca es un buen presidente. Mazón tiene el pecado de la dana y eso es imperdonable.

—¿Le han sorprendido las acusaciones de Zapatero?

—Soy de los que habrían puesto la mano en el fuego por Zapatero. Nunca en la vida podía imaginar una cosa así. La verdad es que me han sorprendido y me han decepcionado mucho.

—¿Se alegró de la condena de Ábalos?

—No, por supuesto que no. Nadie puede alegrarse de que a alguien le vaya mal. Una cosa es que yo no quiera volver a encontrármelo en mi vida, y otra es que le desee ningún mal.

—¿Ve posible un cambie de ciclo en la Comunitat Valenciana?

—No lo veo posible, sinceramente.

—¿Y en España?

—Sí. Esta desafección tan generalizada beneficia mucho a Vox. Todas las encuestas dan un crecimiento muy importante de Vox, con independencia de los candidatos. Eso es un problema grande en el ámbito municipal, porque al final hay una parte de gente que vota siglas, aunque el candidato sea bueno o malo.

— ¿Si ve a Rebeca Torró por la calle se saludan?

Noticias relacionadas

—No coincidimos casi nunca, pero sí no vemos, nos saludamos educadamente.