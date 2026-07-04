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Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata

La piscina de verano permanecerá cerrada durante todo el sábado

La piscina de verano de Mislata

La piscina de verano de Mislata / Google Maps

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Marta Rojo

Marta Rojo

Mislata

Una mujer de sesenta años ha fallecido en las instalaciones de la piscina de verano de la localidad de Mislata, como han confirmado desde el Ayuntamiento de la localidad.

Fuentes municipales han señalado que la víctima ha sido una mujer de 60 años, usuaria de un centro de Quart de Poblet. Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat Valenciana, el aviso les ha entrado a las 11.52 horas y han movilizado un SAMU.

Como han explicado en las redes sociales del municipio, la mujer estaba bañándose cuando ha sufrido un infarto "irreversible" y se ha ahogado, detallan estas mismas fuentes municipales.

Ello, a pesar de "la rápida actuación" de los servicios de emergencias, que han intentado reanimarla, pero sin éxito.

La piscina permanece cerrada el sábado

Los hechos se han producido alrededor del mediodía. La piscina de verano de Mislata permanecerá cerrada durante toda la jornada de este sábado, han indicado desde el consistorio, y han trasladado el pésame a los familiares y amigos de la persona fallecida.

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