Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
La piscina de verano permanecerá cerrada durante todo el sábado
Una mujer de sesenta años ha fallecido en las instalaciones de la piscina de verano de la localidad de Mislata, como han confirmado desde el Ayuntamiento de la localidad.
Fuentes municipales han señalado que la víctima ha sido una mujer de 60 años, usuaria de un centro de Quart de Poblet. Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat Valenciana, el aviso les ha entrado a las 11.52 horas y han movilizado un SAMU.
Como han explicado en las redes sociales del municipio, la mujer estaba bañándose cuando ha sufrido un infarto "irreversible" y se ha ahogado, detallan estas mismas fuentes municipales.
Ello, a pesar de "la rápida actuación" de los servicios de emergencias, que han intentado reanimarla, pero sin éxito.
La piscina permanece cerrada el sábado
Los hechos se han producido alrededor del mediodía. La piscina de verano de Mislata permanecerá cerrada durante toda la jornada de este sábado, han indicado desde el consistorio, y han trasladado el pésame a los familiares y amigos de la persona fallecida.
La Comunitat Valenciana registró durante el mes de junio un total de 8 muertes por ahogamiento, según el Informe Nacional de Ahogamientos elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Por su parte, España ha cerrado el peor mes de junio desde que existe esta estadística, con 92 personas fallecidas en espacios acuáticos.
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