El PP 'mira' a Oltra a través de Baldoví

Mónica Oltra ha sido ratificada este sábado como candidata de Compromís a la Alcaldía de València y quien parece que estaban muy atentos del acto era el que aparece como su principal rival, el Partido Popular, que no solo se han fijado en qué se decidía, sino hasta quién acudía. Así, apenas unos minutos después de que se contabilizaran los votos, la cuenta de los 'populares' en las Corts ha tratado de meter el dedo en el ojo de los valencianistas por una de las ausencias en la asamblea extraordinaria: Joan Baldoví.

"Compromís rescata a Mónica Oltra mientras y Joan Baldoví NO acude a su proclamación. Más que un proyecto de futuro, es una coalición en plena crisis al servicio del sanchismo", ha publicado la cuenta del Grupo del PPCV en las Corts asumiendo estas palabras a declaraciones de su síndic, Fernando Pastor. Casi a la vez, en la cuenta del partido, también han señalado a Oltra de quien han dicho que ya tiene "nueva hoja de ruta: la de Esquerra Republicana de Catalunya". "Compromís vuelve a mirar al independentismo catalán. Cada vez más cerca de los ‘Països Catalans’ y cada vez más lejos de los valencianos", han escrito en X.