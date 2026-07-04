Los Premios LAIK coronan a los creadores de contenido valencianos

Cintillo Premios LAIK. / ED

La alfombra roja estaba preparada, los focos encendidos y las cámaras apuntando hacia un escenario que, por una noche, dejó de estar detrás de una pantalla. La primera edición de los Premios LAIK convirtió este miércoles el Hotel Las Arenas de Valencia en el punto de encuentro del talento digital valenciano, reuniendo a algunos de los creadores de contenido más influyentes del territorio en una gala marcada por los aplausos, los reencuentros y la emoción de quienes han hecho de las redes sociales una nueva forma de comunicar, entretener, divulgar e inspirar.

El photocall de los I Premios LAIK, en imágenes / Francisco Calabuig

Impulsados por Levante-EMV junto a Caixa Popular y ESIC, con la colaboración de Teika, QuirónsaludFoturHosbecFlorida UniversitàriaB&D Red de la Provincia de Valencia, el Ayuntamiento de Moncada y el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, estos galardones nacen con la voluntad de reconocer un sector que ha transformado la manera de consumir contenido y conectar con su público. La ceremonia, presentada por los periodistas de Levante-EMV Paula Fernández y Esteban San Canuto, arrancó con la intervención del director del diario, Joan-Carles Martí, quien dio la bienvenida a los asistentes y puso en valor el papel que desempeñan los creadores de contenido dentro del ecosistema comunicativo actual.

El Hotel Las Arenas acogió el encuentro en su espectacular jardín. / Francisco Calabuig

Deporte

El primer reconocimiento de la noche fue para la categoría Deporte, patrocinada por Teika. Begoña Cano, directora de Comunicación de Teika, fue la encargada de entregar el galardón a la piloto Nerea Martí, cuyo contenido acerca el automovilismo a miles de seguidores y refleja una trayectoria construida sobre el esfuerzo y la perseverancia. Visiblemente emocionada, la deportista recordó los inicios de su carrera y el apoyo recibido desde Albalat dels Sorells, donde comenzó su aventura en el karting. «Detrás de este premio hay muchísimo esfuerzo, muchísima constancia y muchísimo sacrificio», afirmó antes de reivindicar el papel de las mujeres en un deporte tradicionalmente masculino y animar a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños.

Nerea Martí, premiada en la categoria de Deportes. / Francisco Calabuig

Salud y Nutrición

La categoría Salud y Nutrición, patrocinada por Quirónsalud, reconoció el trabajo de divulgación de Elisa Escorihuela, referente en redes sociales por acercar la nutrición con rigor y un lenguaje cercano. Rosa Ruiz, directora territorial de Comunicación y Relaciones Externas de Quirónsalud Levante, hizo entrega del premio a una creadora que aprovechó su intervención para agradecer el respaldo recibido durante años tanto por Levante-EMV como por las personas que la acompañan en su día a día. «Batman no es nada sin Robin», señaló durante su discurso para poner en valor el trabajo de todo el equipo que hay detrás de cada publicación, sin olvidar a sus pacientes, colaboradores y seguidores, a quienes consideró parte esencial de este reconocimiento.

Elisa Escorihuela, premiada en la categoría Salud y Nutrición. / Francisco Calabuig

Lifestyle

La tercera parada de la gala llevó al escenario la categoría Lifestyle, entregada por Amparo Barbeta, redactora jefa de Cultura, Sociedad y Deportes de Levante-EMV. El premio recayó en Nuria Adraos, quien recibió el reconocimiento con la naturalidad que caracteriza su contenido y aprovechó el momento para reivindicar la importancia de apoyar la cultura y la creatividad. «Gracias por apostar por el arte de verdad, el que no insulta, que no mata, que no tortura en una plaza, el que de verdad nos mueve. Cuanto más podamos apostar por ellos, mejor», expresó, recordando además el vínculo especial que mantiene con Valencia: «Todo lo que sea aquí, en la terreta, que sabéis que es mi tierra y mi vida, lo agradezco en el alma».

Nuria Adraos, premiada en la categoría Lifestyle. / Francisco Calabuig

Gastro & Foodie

La gastronomía tomó el relevo con la categoría Gastro & Foodie, en la que Enjoy by Ana fue reconocida por acercar la cocina, los restaurantes y la tradición culinaria valenciana a miles de personas desde la cercanía y la pasión. Belén Campos, responsable de Comunicación de Quirónsalud, entregó el galardón a Ana Valdés, quien quiso compartir el premio con todas las personas que han acompañado su crecimiento en redes sociales. «Sois el motor de todo esto y este premio es también vuestro», aseguró dirigiéndose a su comunidad, antes de dedicar unas emotivas palabras a su familia y, especialmente, a su marido, Manuel, «por hacer que mis sueños sean más grandes que mis miedos».

Ana Valdés, premiada en la categoría Gastro & Foodie. / Francisco Calabuig

Viajes

El recorrido continuó con la categoría Viajes, patrocinada por Hosbec, en la que Cristian Delgado recibió el premio de manos de Mayte García, directora ejecutiva de Hosbec. El creador de contenido tomó el micrófono para recordar que detrás de cada fotografía y cada vídeo existe un trabajo constante que muchas veces permanece invisible para el público. «Aunque parezca que todo es muy bonito en redes sociales, detrás de esos vídeos hay muchísimo trabajo», afirmó. A través de un discurso cargado de sinceridad, repasó sus seis años de trayectoria, habló de los momentos de ansiedad vividos durante el camino y terminó dedicando el reconocimiento a su madre, la primera persona que creyó en él cuando decidió dejar su trabajo para dedicarse por completo a las redes sociales. «Este premio es para ti, mamá. Te quiero mucho», concluyó entre los aplausos del público.

Cristian Delgado, premiado en la categoría Viajes. / Francisco Calabuig

Contenido en Valenciano

La gala alcanzó su ecuador con una de las categorías con más identidad de la noche: Contenido en Valenciano. Joan-Carles Martí fue el encargado de entregar el premio a Jajajers, el dúo formado por Alexis Martínez y Jorge García, cuya forma de entender el humor ha convertido el valenciano en el vehículo natural para conectar con miles de personas dentro y fuera de las redes. Fieles al estilo desenfadado que los envuelve, ambos alternaron bromas con un mensaje de reivindicación lingüística. «El valenciano conecta con nosotros, los valencianos, y hablar en nuestra lengua siempre suma. Solo hay que atreverse», defendieron, además de compartir el reconocimiento con quienes les han acompañado desde el principio.

Jorge García y Alexis Martínez, premiados en la categoría Contenido en Valenciano. / Francisco Calabuig

Superación

Uno de los momentos más inspiradores de la ceremonia llegó con la categoría Superación, patrocinada por ESIC. Zarza León, directora de Comunicación de ESIC en la Comunitat Valenciana, entregó el galardón a Roque Iglesias -conocido en redes sociales como Roque Star-, el joven creador de contenido que ha convertido su experiencia vital en un mensaje de motivación para miles de personas. Con la espontaneidad que le caracteriza, Roque explicó que su objetivo diario es ayudar a otros a relativizar las dificultades y afrontar los problemas desde otra perspectiva. Su intervención terminó convirtiéndose en una pequeña lección de optimismo compartida con todo el auditorio. «Mis tres consejos para vosotros son: punto número uno, actitud positiva siempre; punto número dos, actitud positiva siempre; y punto número tres actitud positiva siempre», manifestó, logrando que todos repitieran sus palabras entre sonrisas, aplausos y mucha emoción.

Roque Iglesias, premiado en la categoría Superación. / Francisco Calabuig

Humor & Entretenimiento

El penúltimo reconocimiento de la noche correspondió a la categoría Humor & Entretenimiento. Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, hizo entrega del premio a Benja Serra, uno de los creadores valencianos que mejor ha sabido transformar las situaciones cotidianas en contenido capaz de conectar con millones de personas. El influencer aprovechó el escenario para reivindicar la profesión de los creadores de contenido: «No se puede medir a toda una profesión por quienes solo buscan llamar la atención a cualquier precio». Asimismo, recordó que la inmensa mayoría de quienes trabajan en redes lo hacen para entretener, informar o emocionar con responsabilidad. El humorista también desveló una exclusiva: muy pronto dará el salto a los escenarios con un espectáculo propio. El broche emotivo llegó al dedicar el premio a su madre, presente entre el público.

Benja Serra, premiado en la categoría Humor & Entretenimiento. / Francisco Calabuig

Influencer del Año

La gran ovación de la noche quedó reservada para el galardón más esperado. La categoría Influencer del Año, patrocinada por Caixa Popular reconoció el trabajo de Aitana Soriano quien recibió el premio de manos de Cristina Pérez, directora de Responsabilidad Social de Caixa Popular. Sin poder contener su sensibilidad, la creadora prefirió dejar a un lado el discurso que llevaba preparado para «hablar desde el corazón». Dedicó buena parte del reconocimiento a todo el equipo que la acompaña detrás de las cámaras y tuvo un recuerdo muy especial para su comunidad. «Vivimos una sociedad donde parece que el odio está ganando al amor, y, sin embargo, tengo una inmensa suerte de tener una comunidad que me apoya todos los días», expresó, reivindicando la importancia de construir espacios seguros en las redes sociales y mostrando su apoyo a tantas creadoras que conviven a diario con «comentarios machistas, misóginos y ofensivos». Antes de despedirse, agradeció el respaldo incondicional de su familia desde que comenzó a crear contenido con apenas 16 años. «Me siento orgullosísima de decir que soy valenciana; es la mejor tierra del mundo», finalizó.

Aitana Soriano, premiada en la categoría Influencer del Año. / Francisco Calabuig

Cambiar la narrativa

Con los nueve galardones entregados, la gala dio paso a la actuación musical de Jarana's que puso ritmo al cierre de una noche en la que las historias personales tuvieron tanto protagonismo como el éxito que los diez protagonistas alcanzan entre sus comunidades. Después llegó el cóctel, el momento de los reencuentros, las fotografías y las conversaciones entre creadores, instituciones, empresas y colaboradores sobre una profesión en constante evolución que, durante demasiado tiempo, ha estado injustamente desprestigiada. No obstante, la gala ha contribuido a cambiar esa narrativa, reivindicando el valor de un trabajo que aunque suele permanecer invisible más allá de los focos, tiene la capacidad de influir en miles de personas.

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La actuación musical de Jarana’s armonizó el cóctel. / Francisco Calabuig

Porque más allá de los millones de visualizaciones, los algoritmos o las tendencias, la primera edición de los Premios LAIK dejó una idea clara: detrás de cada perfil hay horas de trabajo, creatividad, incertidumbre y personas que han encontrado en las redes una manera de inspirar, divulgar, hacer reír o acompañar a quienes están al otro lado de la pantalla. Una primera edición que no solo sirvió para reconocer trayectorias, sino también para confirmar que el talento digital valenciano está en auge y que el futuro pertenece a quienes consiguen dejar atrás sus miedos para atreverse a soñar.