La repetición electoral de los farmacéuticos valencianos apunta a septiembre ante la ausencia de información

La repetición electoral para elegir al próximo presidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéutivos de Valencia (Micof) sigue sin fecha de celebración y lo más probable, según todas las fuentes consultadas, es que se dilate hasta el próximo otoño. La responsabilidad de la convocatoria depende de la Mesa Electoral, el organismo que anuló la votación celebrada en mayo por "irregularidades" en el voto por correo. Por eso, fuentes oficiales del colegio evitan pronunciarse y le ceden toda la responsabilidad; incluso aseguran no tener "información al respecto". "Es una decisión que compete a la mesa y cuando lo anuncie lo sabremos", defienden estas mismas fuentes. Lo más probable es que se celebren pasado el verano, pero lo destacable es la ausencia de información.

A nadie se le escapa que, vista la polémica desatada entre los tres candidatos, el colegio evite pronunciarse de un modo u otro. Cabe recordar que el ganador de las elecciones de mayo, Juventino Jiménez, es vicepresidente en funciones en la actual directiva y que, hasta la celebración de una nueva votación, el actual presidente, Javier Giner, seguirá al frente de forma interna, ya que la toma de posesión se pospuso ante los recursos presentados a la mesa electoral. Cualquier paso en falso puede intensificar la guerra abierta entre las tres candidaturas: las de Juventino Jiménez, quien se impuso por 853 votos; Sergio Marco con 772 y Santiago Riaza con 678.

La vía judicial podría influir en el calendario electoral porque el juzgado de lo contencioso-administrativo ha admitido a trámite el recurso de Jiménez contra las otras dos candidaturas por contener candidatos a sendas vocalías que incumplirían los estatutos al incorporar un farmacéutico "no ejerciente" en el caso de la de Riaza y un "farmacéutico colegiado jubilado" en la de Marco. Es una cuestión que, según los estatutos del Micof, solo podrían incluirse de forma "excepcional". Así figura en su artículo 51. Si se celebraran las elecciones antes de la resolución judicial de este recurso y el magistrado considerara irregular la candidatura del ganador, podría darse la circunstancia de que las elecciones se suspendieran por segunda vez y tuvieran que celebrarse por tercera vez.

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Los 100 votos de la discordia

Un poco más de un centenar de votos por correo -se desconoce su número concreto-, remitidos de forma conjunta por un tercero son los culpables del frente abierto en el Micof. La mesa electoral del Micof invalidó las elecciones ayer jueves por "irregularidades" en el voto por correo y ordenó repetirlas porque este centenar de votos que no fueron remitidos por la Notaría de forma individual y certificada, sino "a través de terceros y de forma agrupada" podrían "superar la diferencia de votos entre las candidaturas concurrentes" y, por tanto, su "exclusión del cómputo podría alterar el resultado de las elecciones". Lo hizo después de que las candidaturas perdedoras interpusieran un recurso los días 18 y 19 de mayo al respecto. En principio, la jornada electoral se cerró con acuerdo entre las partes y con una foto a tres de consenso solo un día después que se publicó en Levante-EMV.