Tres rutas de agua para bañarse en plena naturaleza cerca de Valencia

Con la llegada del calor y el buen tiempo a Valencia, las escapadas a la naturaleza se convierten en el plan perfecto para buscar un lugar donde refrescarse. En las zonas del interior existen varias rutas y parajes naturales en las que bañarse y disfrutar de cascadas, pozas y piscinas naturales. Conoce estas 3 rutas de agua cerca de Valencia para superar un día de calor con familiares y amigos.

Charcos de Quesa

A una hora de Valencia, los Charcos de Quesa es uno de los destinos naturales más visitados del interior valenciano, un entorno ideal para el baño y el descanso. El paraje está formado por cuatro piscinas naturales situadas entre montañas y bosques, atravesadas por el río Grande, afluente del Xúquer.

El recorrido conecta cuatro puntos principales: el Charco de la Horteta, el de las Fuentes, la Bañera y el Charco del Chorro de Corbera, este último conocido por su llamativo salto de agua. Una zona para disfrutar de rutas y actividades al aire libre, cuenta con aparcamiento, áreas de pícnic, fuentes, aseos, zona infantil y accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

El espacio pertenece a la Red Natura 2000, destinada a la protección y conservación del medio natural. Durante la temporada de mayor afluencia, el acceso tiene un coste de 1 euro por persona y 2 euros por vehículo, mientras que los menores de 10 años entran gratis.

Poza El Chorro en Quesa / R.C.

La Playeta (Chelva)

La Playeta de Chelva es un entorno natural perfecto para escapar del calor en verano. A menos de una hora de Valencia, esta poza fluvial, formada por el paso del río Chelva entre las paredes del cañón, sorprende por sus pequeñas cascadas y por la piscina natural que crea el río en un entorno rodeado de vegetación y tranquilidad.

El rincón recibe su nombre por la arena que se acumula junto a la orilla y parece una pequeña playa de interior. Además del baño, quienes visitan la zona pueden recorrer la conocida Ruta de las Aguas, un sendero circular de unas dos horas que permite caminar junto al río y disfrutar de algunos de los paisajes más bonitos de Chelva.

La experiencia se completa con el área recreativa del Molino Puerto, equipada con mesas de pícnic, juegos infantiles, paelleros, aparcamiento y cancha deportiva, lo que la convierte en una opción ideal para pasar el día en familia o con amigos. Durante julio y agosto, el Ayuntamiento de Chelva regula el acceso a la poza con una entrada simbólica de 1 euro por persona para preservar el entorno natural.

Ruta del agua en Chelva. / f.bustamante

Gorgo de la Escalera (Anna)

A pocos metros del casco urbano de Anna, el Gorgo de la Escalera es uno de los espacios naturales más conocidos de la zona para combatir el calor durante el verano. El acceso comienza con el descenso de 136 escalones que conducen hasta una piscina natural rodeada por un cañón excavado por el paso del río a lo largo de los años.

El entorno combina zonas de baño con pequeñas cascadas y pozas de aguas cristalinas, además de ofrecer opciones para practicar senderismo y actividades de aventura acuática. Muy cerca se encuentra la conocida Ruta de las Tres Cascadas, un recorrido circular de aproximadamente una hora y media junto al río Sellent que permite descubrir el Gorgo Gaspar, la Cascada de los Vikingos y la Cascada del Salto.

La zona dispone de aparcamientos gratuitos y de pago para los visitantes. Durante la temporada de baño, el acceso al Gorgo de la Escalera tiene un coste de 2 euros por persona, mientras que los menores de 4 años pueden entrar de forma gratuita.