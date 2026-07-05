Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana

El inicio de la próxima semana va a ser tórrido en la Comunitat Valenciana. Llega una nueva ola de calor -la segunda del verano- y se esperan tres días con temperaturas máximas "extremadamente cálidas". Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este lunes los primeros avisos naranja -peligro importante- de la temporada por la posibilidad de alcanzar hasta 40 grados en algunos puntos del litoral y 19 en el sur de la provincia de Valencia, concretamente en el prelitoral. Será entre las 13 y las 21 horas.

El bochorno será generalizado en la autonomía porque, además de estos dos avisos, también se activarán avisos de color amarillo en el interior sur de Castellón, en el norte de la de Valencia y en todo el litoral de la provincia de Alicante. En este caso, se esperan que el mercurio se dispare hasta los 38 grados en todas estas zonas.

El martes podría ser aún peor porque será, según las previsiones, el peor día de esta segunda ola de calor. En algunos puntos del interior sur de la provincia de Valencia, como en Xàtiva, se podría alcanzar los 43 grados. Así que este nuevo episodio dejará las máximas más elevadas de todo el año en la autonomía; por encima de los 40 grados de Sorita de hace un par de semanas. Según la Aemet, "se alcanzarán máximas significativamente elevadas en el interior y prelitorales". Además, la cuenta especializada en X 'ValènciaWeather' avisa de que el "viento de poniente estará apretando en el interior". Sería su primera aparición significativa durante este verano, aunque desde la Aemet no contemplan su aparición.

Desde Aemet advierten de que "la situación será muy adversa a partir del lunes, sobre todo entre martes y jueves, no solo por la calor, con el peligro que supone para los más vulnerables, sino por los altos índices de ignición, con el consecuente peligro muy alto de incendios forestales".

Además, explican que la semana que viene se atisba una situación muy estable, con viento flojo y algo de brisa, pero escasa y débil por las altas temperaturas del mar. Esas débiles brisas van a entrar tarde entre lunes y miércoles, por lo que su efecto refrescante será muy limitado, y eso incrementará la sensación de bochorno. La combinación de temperaturas altas y humedad acentúa la sensación de calor.

Aviso especial de Emergencias

Desde Emergencias de la Generalitat Valenciana, lanzaron este sábado un aviso especial por la ola de calor de la próxima semana: "La entrada de una masa de aire muy cálida y seca, unida a la elevada insolación propia de estas fechas, tendrá como consecuencia un incremento de las temperaturas que serán altas y persistentes con noches de carácter tropical que activarán de forma generalizada avisos amarillos y naranjas por calor extremo”.

Ante esta situación, la Conselleria de Emergencias e Interior recomendaba a la ciudadanía adoptar medidas de autoprotección, como evitar la exposición al sol y los esfuerzos físicos durante las horas de mayor calor, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, y proteger la cabeza con una gorra o sombrero cuando sea necesario salir. También aconsejan mantener las viviendas lo más frescas posible, bajando persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol, así como hidratarse de forma frecuente, evitar el consumo excesivo de alcohol y bebidas con cafeína y optar por comidas ligeras, frutas y verduras frescas. Además, piden extremar la vigilancia sobre los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, prestando especial atención a cualquier síntoma relacionado con el calor.

Tres episodios de calor

De cumplirse la previsión, este sería el tercer episodio cálido que se registra durante el último mes y medio. El episodio de final de mayo, detallan desde Aemet, no llegó a tener la intensidad suficiente para ser catalogada como ola de calor, pero se registraron temperaturas de récord para las fechas.

Pero sí fue ola de calor la de junio, que tuvo lugar en la segunda mitad del mes, con el pico de temperaturas en la Comunitat Valenciana los días 22 y 23. Después de esos días, descendieron en parte las temperaturas, aunque siguieron muy altas.

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Los dos anteriores se han cobrado 70 vidas. Son las muertes atribuibles al calor según el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. La mortalidad se ha disparado desde el pasado 22 de junio, coincidiendo con la primera ola de calor del verano, y son 61 los fallecimientos registrados desde esa fecha. Este mes de junio ha sido el más letal de la historia con 62 decesos por altas temperaturas.