A la búsqueda de un nanofármaco innovador contra el cáncer: Mª Jesús Vicent recibe una beca de 2,5 millones de la UE

En el mercado farmacólogico, existen 65 nanomedicinas; algunas muy conocidas como las vacunas frente a la covid de Moderna y Pfizer o tratamientos frente al cáncer de mama, como Doxil. Pero hay otras en camino. Una de ellas es la tecnología basada en la mecánica tumoral que tratará de desarrollar el equipo liderado por la valenciana Mª Jesús Vicent, premio Jaume I 2025; una terapia con un funcionamiento innovador -bloqueará tres posibles desarrollos del tumor con un mecanismo de activación en cascada- que ha recibido la beca Advanced del European Research Council (ERC) dotada con 2,5 millones de euros para un periodo de cinco años. Es una de las ayudas más prestigiosas del planeta; solo un 9 % tienen porcentaje de éxito. En España, se han concedido 29 en esta última edición; la suya es la única con ADN valenciano. "Es un proyecto muy ambicioso -, explica Vicent-. Se basa en la relación existente entre el metabolismo tumoral y las propiedades mecánicas en el estroma tumoral".

La primera de las condiciones de la ERC es que el proyecto presente un planteamiento completamente innovador. Es una premisa que cumple a la perfección porque el objetivo es desarrollar una terapia avanzada que está planteada para actuar por capas, concretamente en tres fases o vías por las que bloquear el tumor. Pero a diferencia de otros tratamientos que lanzan toda su ofensiva simultáneamente, esta tecnología tiene tres niveles de activación, los cuales solo se pondrán en marcha si las condiciones celulares van requiriendo ese despliegue en cascada que bloquee el desarrollo del cáncer. Su investigación debe demostrar que estas "tres fases se desencadenan adecuadamente, sin ser tóxicos para otras cosas", explica la investigadora a Levante-EMV.

La segunda es que busca una solución para un "tumor hepático muy peculiar", el colangiocarcinoma, con un estroma o matriz extracelular muy fuerte, como ocurre con otras tipologías como la de páncreas o páncreas. Esto los hace "muy difíciles de tratar". Por el momento, no tiene cura; es un tumor de fármaco huérfano, lo que acelera el proceso para su posible aprobación en el futuro porque no debe demostrar que es mejor que uno ya existente. Esta tipología reúne otras dos circunstancias: no "hay nada que funcione" para frenarlo y presenta las peores condiciones que se pueden obtener en un tumor.

La tercera es que, aunque el objetivo final no se consiga, cada uno de los pasos de la investigación generarán conocimiento. "Es una de las condiciones que tienes que defender ante la ERC -, relata-. Que en todos los objetivos del proyecto se genere una progresión de conocimiento". Porque el éxito de la terapia o no depende de su funcionamiento en sí, pero también de otras variables: que el producto hecho químicamente sea escalable, que tenga costo-eficiencia y que se pueden hacer con las características necesarias para poder ser inoculada en una persona.

El talento español

La concesión de la beca europea, y en especial su dotación económica de 2,5 millones de euros es un seguro de vida, una "tranquilidad" como define la investigadora porque permitirá pagar los contratos de todo el equipo durante los próximos cinco años. La financiación es una preocupación para muchos equipos de investigación. Vicent se considera afortunada porque su equipo está inmerso en varios proyectos europeos, nacionales y privados. Hace unos años ya recibió una beca Consolidator de la ERC, el escalafón inferior a la actual, con dos millones de euros un proyecto frente al cáncer de mama, con un planteamiento de medicina personalizada, una idea que se traslada a esta nueva investigación, en la línea de la estrategia actual frente al cáncer. "Antes se actuaba matando a cañonazos, todavía se hace en algunos casos -, comenta-. Pero avanzamos hacia terapias personalizadas y moleculares".

Mª Jesús Vicent, en la celebración de los Premios Jaume I 2025. / Fernando Bustamante / LEV

Vicent, coordinadora del Programa de Cáncer y jefa del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València, reclama "más apoyo a nivel nacional". Talento hay, en su opinión: "Somos muy buenos -, apunta-. Estamos acostumbrados a ser muy buenos supervivientes, a ser muy imaginativos porque toda la vida hemos tenido que intentar solucionar problemas con menos recursos que nuestros compañeros de otros países". Considera que los investigadores españoles han aprendido "muy bien", pese a que el nivel educativo va a la baja. "El nivel es más alto en muchas cosas, aunque nos falta dar más valor a los niveles educativos más avanzados", señala.

Noticias relacionadas

Como mujer investigadora ha formado parte de proyectos como "Women in science" y reivindica la importancia de tener referentes femeninos aunque en su campo la equidad está más presente que en otras ramas de la investigación, como en los campos "más tecnológicos". "Hay que educar para que una niña se plantee ser astronauta, química, ingeniera o lo que se le ocurra".