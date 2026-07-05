Compromís abre una nueva etapa con el aval al proyecto de Oltra en València

El día en que se conmemoraba el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, referencia que se coló en el salón de actos del Jardí Botànic, Compromís y Mónica Oltra volvieron a vincular sus caminos. El tándem que llevó a la formación a sus mejores resultados en la Comunitat Valenciana en 2015 recompuso su articulación con un nuevo objetivo: hacer de la exvicepresidenta de la Generalitat la futura alcaldesa de València, esa que ya gobernó la coalición con Joan Ribó al frente, ejerciendo de cicerone en el reencuentro. Entre el público, el resto de partidos de la izquierda alternativa aplaudiendo y clamando por una unidad que podría ser el distintivo de la nueva etapa que se abre.

La oficialidad se plasmó en una asamblea extraordinaria de la formación en la ciudad. El único punto del día era avalar la candidatura de Oltra como alcaldable para las elecciones de mayo de 2027, dentro de algo menos de once meses, algo que se dio con un 96 % de los apoyos (111 a favor, 1 en contra y 4 abstenciones). Fue la ratificación vía votación interna de la vuelta de la exvicepresidenta de la Generalitat a las siglas de Compromís, bajo las que no intervenía desde el 21 de junio de 2022, cuando anunció su dimisión, hace más de 1.400 días. "Bienvenida", le dijeron. "Hacía mucho tiempo", señaló ella, visiblemente emocionada en su discurso.

Pero más que el resultado a la propuesta para encabezar la papeleta de Compromís (o lo que surja), que se daba por hecha que saldría adelante, la cita en el Botànic se convirtió en la puesta de largo del proyecto en clave local de la candidata y, por tanto, de la coalición en uno de sus principales caladeros de voto, poder e influencia. En este sentido, ante los delegados de la formación, con la sola ausencia destacada por un viaje familiar de Joan Baldoví, Oltra dio sus primeros pasos como alcaldable y apeló a convertir los municipios en "espacios de resistencia", a dar la "batalla cultural" a la extrema derecha, a hacer del urbanismo "la herramienta más importante para transformar la ciudad" y a impulsar una candidatura que "desborde las siglas" y vaya más allá de una "suma" de partidos.

Mónica Oltra interviene en la asamblea extraordinaria de Compromís València, este sábado. / Manuel Bruque / EFE

La idea la ha ido señalando en las últimas semanas, prácticamente desde el anuncio de su regreso, aunque en esta ocasión trajo como novedad el papel que ha de ocupar Compromís en este conglomerado, circunstancia sobre la que hasta ahora había evitado pronunciarse. Así, la dirigente valencianista situó a la coalición como "base" y le pidió "generosidad" para incorporar a otras formaciones progresistas así como asociaciones vecinales y movimientos sociales. Será un espacio, dijo en valenciano, "amb molt Compromís", jugando con la palabra y el nombre de la marca.

"Posible recuperar la ciudad"

Esa misma petición había sido ya verbalizada desde el escenario minutos antes de que interviniera la protagonista de la jornada. Lo hicieron los cuatro partidos de la izquierda alternativa invitados a la cita, Esquerra Unida, Podem, Sumar y Esquerra Republicaba del País Valencià, que tanto con su presencia como con sus palabras manifestaron sus deseos de confluencia. “Con todos los colores de la izquierda vamos a ganar València y el País Valencià”, señaló la líder de EU, Rosa Pérez Garijo. “Aquí nos tienes, a tu lado, porque juntas podemos”, indicó el portavoz municipal de Podem, Adrián Navalón. “Os pido unidad, ilusión y esperanza”, expresó Carmen Padilla, de Sumar. “Necesitamos un proyecto que ilusione”, indicó Doménech García, de ERPV.

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Los discursos públicos dejaron paso al debate a puerta cerrada donde el apoyo a la aspirante fue unánime. Fuentes presentes en los parlamentos internos, aseguran que hubo celebración y agradecimiento por el regreso, llamamientos a creer que es "posible" recuperar el poder en la ciudad y reivindicación del trabajo hecho por Compromís en los últimos años. Fue la previa a la votación que ratificó el regreso de Oltra a la primera línea como alcaldable y el aval a su proyecto en la ciudad. "Nosotros, los de antes, ya no somos los mismos", escribió Neruda. Compromís y Oltra entran en una nueva etapa.