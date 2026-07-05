Cuidado este verano: zonas no recomendadas para el baño en la Comunitat Valenciana

En verano, entre las opciones para refrescarnos están las piscinas, pero en el ámbito natural además de las playas también están los ríos y embalses, de los que Comunitat Valenciana tiene en abundancia. Y aunque la oferta de estos sea grande, el peligro que pueden esconder si uno no elige con precaución también puede ser grande. Si algunas zonas ya presentaban características que de normal imposibilitan el baño, los estragos de la DANA dejan numerosos puntos alterados de los que no se puede garantizar la seguridad total para el baño.

¿Dónde está prohibido bañarse?

Existen algunas zonas con estricta prohibición de baño por motivos de seguridad en la Comunitat Valenciana. De normal, no está permitido bañarse en las presas, canales, acequias y balsas de riego por, ante todo, la presencia de maquinaria e infraestructuras hidráulicas que representan un gran peligro para las personas así como por los cambios bruscos en el nivel del agua y corrientes muy intensas.

La presa de Loriguilla evitó un impacto mayor de la dana sobre el nuevo cauce del Turia / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Según la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) las zonas no recomendables para el baño en la Comunitat Valenciana para este verano serían las siguientes:

Valencia

Río Júcar:

Huerto de Mulet (Polinyà de Xúquer) Confluencia río Júcar y barranco del Nacimiento (Dos Aguas, bajo el puente) Área recreativa del Júcar (Jalance) Les Peñetes (Alcántara de Xúquer) Zona encauzada del Júcar (Sumacàrcer) Bajo azud de Antella (Antella) Clot del Negre (Cotes) L’Esgoletja (Sumacàrcer) Pie de presa del Júcar (Chulilla)

Río Túria:

Zagra (Tuéjar) La Presa del Turia (Paterna / Manises) Calles (Domeño) El Turia (embalsado) a su paso por el Pueblo Viejo de Loriguilla Diques del embalse de Loriguilla (Domeño) Salto de Domeño (Domeño) La Playeta (Tuéjar / Chelva) Molino Puerto (Tuéjar / Chelva) La Pea (Vilamarxant) La Playeta (El Pontón) (Pedralba) Estación de aforos del río Turia (Bugarra) Fuente de Marzo (Anna) La Fenosa (Benaguasil) L’Alcúdia de Crespins (zona Riu dels Sants)

Otros puntos:

Nacimiento del río Fraile (Bicorp)

Castellón:

Río Mijares:

La Presa de Villarreal (Vila-real) Embalse de Sichar (Onda) Entrada al embalse de Arenós (Puebla de Arenoso) Salida del embalse de Arenós (Montanejos) El Pozo (Arañuel) La Cava (Torrechiva) Corralico (Toga) El Muladrar (Fanzara) Bajo el puente (Fanzara) El Tormo (Cirat) El Olivar (Ribesalbes)

Río Sènia:

Embalse de Ulldecona (La Pobla de Benifassà) Fuente San Pere (La Pobla de Benifassà)

Río Villahermosa:

Badén Villahermosa (Argelita) Los Ignacios (Argelita) Cedraman (Castillo de Villamalefa)

Río Palancia:

Fuente del Baño (Navajas) Salto de la Novia (Navajas)

Otros puntos:

Los Pajaricos (Barranco de Pajaricos o de la Mena, los Pocicos) (Altura) Pozo de los Gitanos (Río Chico) (Segorbe) Zona de baño del río Pequeño (Ayódar)

Alicante:

La Encantada (Barranco de L’Encantà) (Planes)

Este año se suman a esta lista gran cantidad de ríos y barrancos de la Comunitat Valenciana como casos excepcionales al presentar alteraciones en sus cauces por los estragos aún latentes e incalculables de la DANA de 2024. En muchos enclaves hasta entonces habituales para el baño, las riadas modificaron por completo la zona al desplazar bloques de piedra, troncos y otros materiales. Es así que aunque mucha gente acostumbrarse a acudir a estas zonas para bañarse, el comportamiento actual de los cauces así como la realidad del agua respecto a los elementos que pueden continuar sumergidos es desconocida. Por lo que se recomienda precaución en cualquier visita a espacios naturales junto a una información previa del estado de las zonas en las que se pretenda bañar uno.

Recomendaciones sobre el baño en zonas peligrosas

La Ley de Aguas establece que cualquier persona puede, sin necesidad de autorización y conforme a la normativa vigente, usar aguas superficiales para beber, bañarse u otros usos domésticos, siendo que el baño es un uso permitido por el dominio público hidráulico. Aun así, porque uno tenga la capacidad de bañarse en una zona no significa que hacerlo sea lo más prudente. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) recomienda usar las zonas de baño oficial, ya que estas tienen controles periódicos de la calidad del agua y mayores garantías de seguridad.

Las cartelerías de "Atención, zona peligrosa para el baño" no significan una aprobación absoluta para bañarse, pero sí que traen consigo una advertencia debido a las corrientes, cambios de profundidad, obstáculos sumergidos u otras circunstancias de algunas zonas que pueden dificultar el baño. En estos casos, la responsabilidad final queda en manos del propio bañista.