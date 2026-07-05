El PSPV denuncia que un 30% de las unidades de bomberos forestales están inoperativas y el otro 70% incompletas por falta de personal

La portavoz socialista de Emergencias en las Corts, Alicia Andújar, denuncia “la preocupante situación” en la que se encuentra el servicio de extinción de incendios en la Comunitat Valenciana y critica que se ha llegado a esta situación “por los recortes presupuestarios en Emergencias y por la falta de planificación del conseller Juan Carlos Valderrama, único responsable de haber llegado al inicio de la campaña de verano en estas condiciones”. Para Alicia Andújar la falta de previsión “provoca que numerosas unidades afronten el inicio de campaña inoperativas o bajo mínimos, con recursos humanos insuficientes para garantizar una respuesta eficaz y segura”.

La diputada del PSPV recuerda que en el verano de 2025 “el 75% de los efectivos que participaron en las labores de extinción de los incendios más graves que sufrimos, en IBI y Teresa de Cofrentes, eran de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Gobierno de España. Esto se produjo por la falta de personal, por la falta de recursos propios de la Generalitat Valenciana”. Una situación que este año, "lejos de mejorar, ha empeorado notablemente porque ahora tenemos un 30% de las unidades de bomberos forestales inoperativas y el restante 70% incompletas por falta de personal”.

Además, Andújar ha señalado que es “especialmente preocupante” la situación de las unidades helitransportadas “que cuentan con 2 y 3 componentes cuando deberían ser 8” y ha criticado que, para poner remedio a esta situación, “el conseller Valderrama apenas ha contratado a 6 bomberos” para estas unidades: “Esta pretensión de completar las unidades a última hora mediante la incorporación apresurada de personal sin la formación, la capacitación y la integración operativa necesarias constituye una grave irresponsabilidad, a la vez que muestra su improvisación”, ha destacado.

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“El conseller Juan Carlos Valderrama se ha convertido en un auténtico contador de cuentos: encadenar anuncios y promesas que después chocan frontalmente con la realidad que viven los bomberos forestales y las unidades que continúan sufriendo su falta de planificación”: “Los incendios se combaten con gestión y recursos, no con cuentos”, señala Alicia Andújar que ha apuntado que, desde el Partido Socialista “venimos denunciando esta situación”: “Esto es otra charlotada más del conseller Valderrama, a las que desgraciadamente ya estamos acostumbrados"