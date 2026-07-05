La Generalitat anuncia un servicio para recuperar viviendas públicas ocupadas con atención 24 horas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un nuevo servicio de intervención para la recuperación de viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la Comunitat Valenciana que tendrá atención 24 horas y asistencia inmediata con un máximo de respuesta de una hora. El president, que ha informado del servicio a través de un comunicado de la Generalitat, ha informado de que se acaba de licitar este instrumento, que responde "a la creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura ante las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de viviendas".

Ha estimado en un 13 % del parque público de 14.500 viviendas gestionadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) el porcentaje actual de ocupación ilegal. "Somos conscientes de que arrastramos un grave problema de ocupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar y poner los medios necesarios para acabar con una situación que impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda", ha manifestado.

Asistencia "inmediata" ante los avisos

Entre las actuaciones del nuevo servicio, se encuentra la puesta en marcha de la atención de urgencias 24 horas, con asistencia inmediata de avisos de ocupación o intrusión, operativo todos los días del año, con un tiempo máximo de respuesta de una hora.

La empresa adjudicataria se encargará de hacer un acompañamiento y representación de la EVHA en procedimientos administrativos de recuperación de viviendas, coordinación con fuerzas de seguridad y empresas de seguridad.

También realizará labores de coordinación técnica, mediante la gestión y supervisión de la instalación de sistemas de seguridad, puertas antiocupación y alarmas, así como la documentación y reporte de todas las actuaciones.

Para realizar este trabajo, la empresa deberá contar con un equipo multidisciplinar formado por un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos, así como medios materiales como vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles.

800.000 euros

Según la Generalitat, el servicio estará sujeto a un riguroso plan de trabajo e indicadores de seguimiento, garantizando la transparencia y la evaluación continua de los resultados.

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El contrato, con una duración inicial de tres años y posibilidad de dos prórrogas anuales, abarca todo el territorio de la Comunitat Valenciana, tiene un valor estimado de 796.831 euros IVA excluido, y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 30 de julio.