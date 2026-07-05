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Incendio de Azuébar: "He tenido que ir a por las vacas al monte y aquello ya está todo quemado"

La ganadería de Ponce Meliá está a un kilómetro del punto de inicio del fuego, "pero el aire sopla hacia Chóvar"

Imagen de archivo de la ganadería Ponce Meliá, ubicada en el término municipal de Azuébar.

Imagen de archivo de la ganadería Ponce Meliá, ubicada en el término municipal de Azuébar. / PONCE MELIÁ

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Mónica Mira

Azuébar

Entre las primeras personas a las que el incendio ha puesto en alerta, a parte de a los servicios de extinción, seguramente estaba el propietario de la ganadería Ponce Meliá, ubicada en el término municipal de Azuébar.

Su explotación, con más de 160 animales, entre vacas y toros, se encuentra a aproximadamente un kilómetro del inicio del fuego, según ha relatado a Mediterráneo en un momento en el que, pese a estar vigilante, parecía que el peligro se alejaba en dirección a Chóvar.

Explica que, en las actuales circunstancias, no se ha visto obligado a evacuar a las reses, pero sí que "he tenido que ir al monte a bajar a las vacas que tenía allí" y asegura que "ahora, todo aquello ya está quemado", aunque ninguno de sus animales ha sufrido ningún daño, los ha rescatado a tiempo.

La ganadería de Ponce Meliá se encuentra a un kilómetro de la punta del fuego, aunque este avanza en dirección contraria.

La ganadería de Ponce Meliá se encuentra a un kilómetro de la punta del fuego, aunque este avanza en dirección contraria. / MEDITERRÁNEO

Mientras liberaba a las vacas en la ganadería, aseguraba que "estamos aquí pendientes", porque aunque el incendio avanzaba en dirección contraria a su propiedad, la cercanía no aconseja bajar la guardia.

Noticias relacionadas y más

Poco después de esa conversación con este periódico, se confirmaba la evacuación preventiva del municipio, porque unos de los flancos avanza hacia el casco urbano.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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