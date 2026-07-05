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El viento no amainará hasta las 21 horas y puede complicar la extinción del incendio de Soneja

Las llamas han obligado a evacuar a los 500 vecinos de la localidad limítrofe de Azuébar

Un total de 12 medios aéreos y la UME batallan contra el avance del fuego

Bomberos trabajando en el incendio forestal de Soneja.

Bomberos trabajando en el incendio forestal de Soneja. / Diputació de Castelló

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Lluís Pérez

Sara García

València

El viento de poniente se ha convertido en uno de los elementos clave para analizar la evolución del incendio forestal declarado en Soneja este domingo. Y es que las ráfagas de unos 20 kilómetros por hora de intensidad, con algún pico de hasta 35 km/h, se mantendrán durante las próximas horas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "El viento del sur [...] se mantendrá durante las próximas horas hasta el amanecer cuando irá perdiendo intensidad". A partir de las 20 horas, el viento

De hecho, las ráfagas de viento han sido las responsables de que el frente haya avanzado hacia la vecina localidad de Azuébar. Las llamas se veían en la cresta del monte próximo al municipio, lo que ha obligado a desalojar a sus 500 vecinos. Algunos se han ido por sus propios medios y, en otros casos, han sido los familiares de otros municipios los que han ido a recogerlos. El resto han sido trasladados a Soneja, concretamente a la casa de la Cultura, muy cerca del centro de mando habilitado para seguir la evolución de las llamas.

Dispositivo frente a las llamas

En estos momentos se encuentran trabajando con un amplio operativo integrado por cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellónocho unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, de las cuales tres son helitransportadas, además de doce medios aéreos.

El dispositivo se completa con dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos, además de la Unidad de Mando y Comunicaciones (UMC), desplazada para la constitución del Puesto de Mando Avanzado (PMA). También se ha movilizado un camión nodriza con capacidad para 35.000 litros de agua, con el objetivo de reforzar el abastecimiento durante las labores de extinción.

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