La 'ley de nietos': un billete de vuelta emocional a València desde el exilio

Durante décadas, València fue, para muchas familias, un lejano hogar al que deseaban volver en algún momento. Fotografías antiguas, historias que se pierden entre los recuerdos y un sentimiento de pertenencia a una tierra que les obligó a huir. Para los descendientes de aquellos valencianos del exilio, la 'ley de nietos' es una forma de volver al país que les echó, aunque sea a través de un documento. La ley de Memoria Democrática ha reabierto el vínculo entre España y todos esos 'valencianos' herederos del exilio.

Cementerio de Gandía, donde cuatro represaliados de la Guerra Civil fueron identificados / Perales Iborra / LEV

Más de medio millón de personas huyeron de España tras la Gerra Civil. Entre ellos, alrededor de 18.000 valencianos que huían de la represión y que buscaron mantener las tradiciones y la cultura valenciana más allá de las fronteras españolas. Ahora, la nacionalización de los descendientes que se marcharon al extranjero entre el 18 de julio de 1936 y el 28 de diciembre de 1978 ha devenido un asunto prioritario de la agenda política.

Los valencianos de fuera

Hoy, los descendientes de muchos de aquellos exiliados desean recuperar su vínculo con España y la Comunitat Valenciana. Quieren rememorar una unión que hace muchos años que sus padres y abuelos perdieron. Es una pequeña reparación simbólica que devuelve al presente miles de historias que durante años quedaron encerradas.

Analía es nieta de valencianos que huyeron por la guerra a Argentina. Se acogió a la 'ley de nietos', es una valenciana más y sus abuelos le inculcaron todo lo necesario sobre València y sus tradiciones. "Mi abuela siempre hacía paella, no sé qué tiene, pero si no es valenciana no me gusta", comenta Analía, antes de explicar emocionada qué significa para ella recuperar la nacionalidad: "Es como recuperar un pedacito de mis abuelos que fallecieron, nos contaron muchas cosas de allí y siempre está presente".

Analia junto a su marido y sus hijos tras ganar el campeonato de hockey con el Club Valenciano de hockey chileno / Redacción Levante-EMV

Parecido es el caso de Eduardo. Su abuelo es valenciano, de Sellent, y llegó a Córdoba, Argentina, con solo 5 años. Ha viajado a València, visitó la ciudad y quedó impregnado de la ciudad de la que tantas veces le había hablado su abuelo. "De las ciudades que he tenido la posibilidad de conocer es la más linda. Mi abuelo hablaba de València como yo hablo de mi Córdoba, como una de las ciudades más lindas del mundo, y cuando llegué a València solo pensé que tenía razón", recuerda Eduardo, quien también se siente ligado a la tierra de su abuelo por la estrecha relación entre el fútbol argentino y el Valencia CF.

Eduardo junto a su mujer en la Ciudad de las Artes y las Ciencias / Redacción Levante-EMV

Chile fue el destino de la bisabuela de Daniela. Su relación con València viene, en gran parte, por su padre, que fue presidente de la Colectividad Valenciana de Chile. Su abuela también tuvo mucho que ver y ella sigue la misma tradición con sus hijos. "Siempre he sentido un vínculo muy estrecho con València, forma parte de mis raíces familiares y se lo estoy pasando a mis hijos", asegura Daniela. Su relación con la ciudad va más allá, en el año 2000 conoció València gracias al programa 'Conoce tu Comunitat Valenciana' y en 2010 volvió junto a sus hermanos y sus padres como Fallera Mayor de Chile.

"València forma parte de mis raíces familiares y se lo estoy pasando a mis hijos", asegura Daniela, criada en Chile

Daniela junto a sus padres y su hermano en Mestalla en 2010 / Redacción Levante-EMV

La llamada 'ley de nietos' volvió a abrir una puerta que muchas familias ya creían cerrada para siempre: la opción de reencontrarse con unas raíces que ya parecían enterradas. México, Francia, Argentina, Chile o Venezuela son algunos de los países que acogieron a los miles de valencianos que partieron fuera de España. Para aquellos que crecieron escuchando que sus abuelos "eran de Valencia", esta ley significa mucho más que volver a España. "Es imposible reparar hoy en día todo el daño que se causó, pero es una medida de justicia restaurativa para aquel que fue obligado a abandonar el país", afirma Ángel González, presidente de Camde-PV, federación memorialista.

El efecto social

La denominada 'ley de nietos' está estipulada en la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2021. El objetivo es reconocer la nacionalidad española a los descendientes, ya sean hijos o nietos, de los exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura. Una medida que busca reparar los lazos rotos y que no exige más que demostrar el vínculo familiar y las causas del exilio. Que obtengan la nacionalidad "supone la incorporación de personas que son descendientes de los luchadores por la libertad, son portadores de la historia", señala Ángel González.

La ley también se aplica a aquellos hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con hombres extranjeros antes de que se proclamara la Constitución. Hasta el momento, más de medio millón de solicitudes han sido aprobadas y alrededor de 300.000 personas ya están inscritas en el Registro Civil. En total, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad, la mitad de forma presencial.

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