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Llorca responde a Morant: “Me dedico en exclusiva a trabajar por esta tierra, otros no pueden decir lo mismo”

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, también reacciona a la entrevista de la socialista en Levante-EMV: “Una frase pròpia del 'Manual de Resistencia'”

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. / Rober Solsona - Europa Press

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Marta Rojo

Marta Rojo

València

"Yo decidiré cuándo mi prioridad exclusiva es la Comunitat Valenciana". Es una de las respuestas que ofreció la ministra de Ciencia, secretaria general del PSPV-PSOE y candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, en una entrevista con Levante-EMV. Una frase que ha generado muchas reacciones entre responsables y portavoces de diferentes fuerzas políticas. Especialmente críticos se han mostrado desde el PP. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por ejemplo, ha respondido: “Me dedico en exclusiva a trabajar por esta tierra, otros no pueden decir lo mismo”.

Lo ha manifestado así en una publicación en su cuenta de la red social X. “¿Todavía tiene que decidirlo? ¿Ahora no es?”, se ha preguntado, sobre el momento en que Morant podría dimitir como ministra para centrarse en la precampaña y campaña electoral. “Puede que ya sea un poco tarde”, dice. Y añade que si todavía debe decidir cuándo será la Comunitat Valenciana su prioridad, “el problema es evidente: todavía no lo es”. “Para mí siempre lo ha sido. Me dedico en exclusiva a trabajar por esta tierra. Otros no pueden decir lo mismo”, ha asegurado el president.

No es la única reacción desde las filas populares. También ha entrado a valorar el contenido de la entrevista el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Cree que lo “preocupante” es que Morant piense de esa manera. “La hija de Zapatero, la ministra de Sánchez, se cree en el derecho de hacer esperar a las valencianas y a los valenicanos. Como si estuviéramos esperándola”, dice, también en redes. 

Cree que es “una frase propia del ‘Manual de Resistencia’”, el libro que publicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “El mismo ego, el mismo guión”, lamenta. Y zanja: “nuestra tierra ha aprendido que a esta gentuza no los podemos esperar. Nuestra prioridad siempre será valenciana”.

Un mensaje que comparte el presidente de las Nuevas Generaciones del PP en la provincia de Valencia, Javier Camarasa. En su cuenta en X, ha indicado: “Sabíamos que venías a la Comunitat por orden de P.S (por Pedro Sánchez) pero disimula un poco”.

Voces críticas desde Compromís

Aunque el grueso de las críticas han venido desde la bancada ‘popular’, también ha habido algunas reacciones desde Compromís. En redes, Ignasi Garcia, portavoz de Compromís en Castelló, ha respondido: “nada, pues ya decidirá usted y el resto a esperar”.

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En la misma línea, el exdiputado de Compromís en las Corts, Josep Nadal, que ha tuiteado: “No, Diana, quien decide es Madrid, y siempre deciden que su prioridad es Madrid”. 

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