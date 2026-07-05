Estas son las medidas de los expertos para disfrutar del eclipse de agosto de forma segura

Este 12 de agosto tendrá lugar el evento más esperado del verano de 2026. El último caso de eclipse total visible desde la Península Ibérica tuvo lugar en 1905, lo que ha generado una gran expectación y se prevé un aumento del turismo en zonas como la Comunitat Valenciana, uno de los puntos mejor valorados para presenciar el fenómeno.

Debido a esta previsión, ha sido necesaria la creación de un organismo encargado de la logística e implantación de medidas para minimizar las posibles consecuencias: la Comisión Delegada para el Seguimiento de los Eclipses Solares.

Problemáticas que ha abordado la comisión

La comisión ha abordado diferentes temas relacionados con la logística. Por ejemplo, la doctora en Física por la Universitat de València y que forma parte de la comisión Amelia Ortiz advierte sobre la necesidad de prevención de problemas de embotellamiento en las carreteras. Además, es necesario tomar medidas que preparen para hacer frente a incendios forestales a causa de las altas temperaturas del mes de agosto. También asegura que los atascos pueden provocar un problema de acceso de los servicios sanitarios en caso de emergencia que se haya de solventar.

Fernando J. Ballesteros posta junto al esferisferio diseñado en el Observatori Astronòmic de la UV / Redacción Levante

El astrónomo y astrobiólogo del Observatori Astronòmic de la Universitat de València Fernando Ballesteros, también miembro de la comisión, explica que el asesoramiento de la policía y de la Guardia Civil de Tráfico ha sido clave para el desarrollo de medidas eficaces y posibles. La función principal desde el Observatorio ha sido asesorar al Consell en la elección de puntos de observación, de forma que estos sean seguros para reunir a una gran cantidad de personas y que tengan buena visibilidad.

Ayuntamientos que habilitan puntos de observación

Además, la colaboración de los Ayuntamientos ha sido fundamental, ya que no todos han estado dispuestos a acoger puntos oficiales de observación. Los que, por ahora, han puesto a disposición de la ciudadanía lugares para ello son los de València, Puçol, Macastre, Utiel y Aras de los Olmos en la provincia de Valencia, y Peñíscola, Benassal, Onda y Castelló de la Plana en la castellonense.

A pesar de que la directriz principal es evitar los desplazamientos o anticiparlos lo máximo posible para no colapsar las carreteras, se han facilitado estos puntos de observación en zonas estratégicas de forma que los que opten por movilizarse puedan acceder fácilmente a estas áreas. "Por ejemplo, las personas que lleguen desde el sur de Alicante no tendrán que atravesar toda la provincia de Valencia", afirma Ballesteros.

Puntos de observación oficiales / Redacción Levante/Generalitat Valenciana

Minimizar desplazamientos

Aún así, los expertos insisten en que no es necesario acudir a un punto oficial para observar el eclipse. La experta Amelia Ortiz explica que "es suficiente con ir a un lugar donde tengas el horizonte oeste despejado". "Lo más conveniente es localizar una zona cerca de casa con buena visibilidad y acudir allí el día del eclipse a pie a disfrutar el evento sin quedarte atascado en la carretera", añade.

La Comunitat Valenciana tiene la suerte de coincidir en el lugar exacto en el que la sombra de la Luna cubre el Sol en su totalidad, por lo que el atractivo turístico es indudable. Según Ballesteros, la mayor problemática posible serían los desplazamientos durante pocas horas previas al eclipse. Narra incluso una experiencia personal que lo prueba. "En el año 1999 fui con un grupo a ver un eclipse total que se produjo en Alemania, salimos demasiado tarde y quedamos colapsados en la carretera. Escuchamos en la radio que había 200 kilómetros de cola." recuerda.

Disminución del interés científico

El eclipse es un fenómeno que genera mucho interés estético y turístico, más que investigador. Amelia Ortiz cuenta que más allá de su espectacularidad visual, ya no se suelen estudiar estos fenómenos a nivel profesional. Coincide con ella su compañero de gremio Fernando Ballesteros, que explica cómo cuestiones que antes se averiguaban observándolos, podemos verlas hoy mediante otras herramientas.

"Por ejemplo, antes la única manera de estudiar la atmósfera del sol, la luz que dispersa el gas que rodea al sol, era durante un eclipse", explica. "El resto del tiempo el sol brilla tanto que no te permite verla; pero ahora existen instrumentos como los coronógrafos, que son telescopios que permiten crear un falso eclipse", cuenta el astrónomo.

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Y añade otro caso: "También se utilizaron estos sucesos para verificar la teoría de gravitación de Einstein, porque predecía que, cuando el sol estaba delante de un campo de estrellas, desviaría algo su luz, con lo cual la posición aparente de las estrellas parecería que cambiaba". Se confirmó gracias a un eclipse en 1919, pero ahora tenemos otras maneras de verificar las teorías del físico con otros dispositivos", concluye.