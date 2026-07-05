Esta es la mejor playa de la Comunitat Valenciana según la revista Viajar

Según la revista Viajar, la Playa Norte de Peñíscola es considerada la mejor playa de toda la Comunitat Valenciana para disfrutar del mar y refrescarse. Un destino elegido tanto por los visitantes que buscan un lugar tranquilo para relajarse, como para los más aventureros que prefieren realizar actividades al aire libre. Esta playa de Castellón cuenta con aproximadamente 7 kilómetros de recorrido que permiten disfrutar del verano sin preocuparse por el sobreaforo.

Durante la época estival las playas valencianas se convierten en un atractivo para miles de turistas y la Playa Norte de Peñíscola cuenta con todas las características para convertirse en la favorita de muchos. Las aguas cristalinas que reflejan el azul claro del Mar Mediterráneo y el color dorado de la arena permiten disfrutar de un tranquilo y acogedor día de vacaciones. Además, cuenta con numerosas actividades deportivas desde el alquiler de motos acuáticas, kayak y tablas de paddle surf, hasta actividades de ocio en la arena como voleibol y sesiones organizadas de zumba.

Peñíscola renueva cada año su prestigiosa Bandera Azul en la Playa Norte, uno de los reconocimientos más importantes otorgado por la Fundación de Educación Ambiental (FEE) como compromiso con la calidad de sus aguas, su amplia variedad de servicios, la seguridad y la gestión ambiental. También, el año pasado la Comunidad Valenciana le otorgó a esta playa la Bandera Qualitur por la calidad de las aguas, la limpieza de las playas y su compromiso con el medio ambiente.

Una playa con numerosos servicios para que disfruten los bañistas, con puestos de socorro y vigilancia a cargo de la Cruz Roja, pasarelas de madera y accesos habilitados para personas con movilidad reducida y diversas duchas, aseos y lavapiés distribuidos por la zona costera. La playa ofrece el alquiler de hamacas y sombrillas, así como una amplia oferta de bares, restaurantes y chiringuitos que se encuentran a lo largo del amplio paseo marítimo.

En temporada alta es recomendable acudir temprano a las zonas de aparcamiento y conocer los diferentes espacios donde estacionar el vehículo, Peñíscola cuenta con estacionamiento regulado (zona azul), parkings públicos de pago y subterráneos, aunque puedes encontrar plazas de estacionamiento gratuito.

El pueblo de Peñíscola tiene un gran atractivo e interés cultural, rodeado de murallas, edificios blancos y el Castillo de Papa Luna, una fortaleza templaría construida en el siglo XIII sobre una roca que se adentra en el mar. El Castillo en un monumento histórico que se aprecia desde el paseo y las orillas de la playa, la revista Viajar resalta la espectacular iluminación nocturna de la fortaleza, convirtiéndola en una visita imprescindible. Un pueblo que también tiene espacio para los lugares verdes, con una gran variedad de árboles y vegetación.

La Playa Norte de Peñíscola es considerada por muchos visitantes la mejor playa de toda la Comunitat Valenciana, un espacio natural perfecto para divertirse con familiares y amigos. Sus aguas cristalinas, la fina arena y el amplio espacio costero, atraen a miles de visitantes que buscan combatir el calor, descansar y disfrutar de un entorno natural y digno de visitar.