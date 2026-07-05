Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana

La próxima semana arrancará con temperaturas muy elevadas en la Comunitat Valenciana, ante la llegada de la segunda ola de calor del verano. La previsión apunta a tres jornadas con máximas “extremadamente cálidas”, hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes los primeros avisos de la temporada, de peligro importante. El organismo prevé que los termómetros puedan llegar a los 40 grados en algunos puntos del litoral y del interior sur de la provincia de Valencia, especialmente en el prelitoral, entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) han emitido un nuevo aviso especial, que han remitido a los ayuntamientos y a los organismos responsables en materia de Emergencias, ante la llegada de la ola de calor que afectará a la Comunitat Valenciana a partir del próximo lunes y que está previsto que se mantenga hasta el miércoles.

El aviso explica que “la entrada de una masa de aire muy cálida y seca, unida a la elevada insolación propia de estas fechas, tendrá como consecuencia un incremento de las temperaturas que serán altas y persistentes con noches de carácter tropical que activarán de forma generalizada avisos amarillos y naranjas por calor extremo”.

Por eso, desde la Conselleria de Sanidad han proporcionado un listado de municipios, por comarcas, en los que este lunes existirá riesgo alto y riesgo medio por calor. Lo han hecho en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, y conforme a las predicciones disponibles.

Archivo - Una mujer se refugia del calor con un paraguas durante una segunda ola de calor. / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

¿En qué municipios hay riesgo alto por calor?

El Alto Mijares

Arañuel

Argelita

Ayódar

Castillo de Villamalefa

Cirat

Cortes de Arenoso

Espadilla

Fanzara

Fuente la Reina

Fuentes de Ayódar

Ludiente

Montanejos

Montán

Puebla de Arenoso

Toga

Torralba del Pinar

Torrechiva

Vallat

Villahermosa del Río

Villamalur

Villanueva de Viver

Zucaina

El Alto Palancia

Algimia de Almonacid

Almedíjar

Altura

Azuébar

Barracas

Bejís

Benafer

Castellnovo

Caudiel

Gaibiel

Geldo

Higueras

Jérica

Matet

Navajas

Pavías

Pina de Montalgrao

Sacañet

Segorbe

Soneja

Sot de Ferrer

Teresa

Toro (el)

Torás

Vall de Almonacid

Viver

El Baix Maestrat

Castell de Cabres

Pobla de Benifassà (la)

Els Ports

Castellfort

Cinctorres

Forcall

Herbers

Mata de Morella (la)

Morella

Olocau del Rey

Palanques

Portell de Morella

Todolella

Vallibona

Vilafranca/Villafranca del Cid

Villores

Zorita del Maestrazgo

La Hoya de Buñol

Dos Aguas

Macastre

La Plana Baixa

Alcudia de Veo

Aín

Ribesalbes

Suera/Sueras

Tales

La Ribera Alta

Alberic

Alcàntera de Xúquer

Alcúdia (l')

Alfarp

Algemesí

Alginet

Alzira

Antella

Beneixida

Benifaió

Benimodo

Benimuslem

Carcaixent

Carlet

Catadau

Cotes

Càrcer

Gavarda

Guadassuar

Llombai

Manuel

Massalavés

Montroi/Montroy

Pobla Llarga (la)

Rafelguaraf

Real

Sant Joanet

Senyera

Sumacàrcer

Tous

Villanueva de Castellón

Énova (l')

La Ribera Baixa

Albalat de la Ribera

Almussafes

Benicull de Xúquer

Corbera

Cullera

Favara

Fortaleny

Llaurí

Polinyà de Xúquer

Riola

Sollana

Sueca

La Safor

Ador

Alfauir

Almiserà

Almoines

Alqueria de la Comtessa (l')

Barx

Bellreguard

Beniarjó

Benifairó de la Valldigna

Beniflá

Benirredrà

Castellonet de la Conquesta

Daimús

Font d'en Carròs (la)

Gandia

Guardamar de la Safor

Llocnou de Sant Jeroni

Miramar

Oliva

Palma de Gandía

Palmera

Piles

Potries

Rafelcofer

Real de Gandia (el)

Ròtova

Simat de la Valldigna

Tavernes de la Valldigna

Vilallonga/Villalonga

Xeraco

Xeresa

La Vall d'Albaida

Pinet

L'Alcalatén

Alcora (l')

Costur

Figueroles

Llucena/Lucena del Cid

Useres (les)/Useras

Xodos/Chodos

L'Alt Maestrat

Ares del Maestrat

Atzeneta del Maestrat

Benafigos

Benassal

Catí

Culla

Torre d'en Besora (la)

Vilar de Canes

Vistabella del Maestrat

Localidades con riesgo medio o naranja por calor

El Alto Palancia

Chóvar

El Baix Maestrat

Alcalà de Xivert

Benicarló

Canet lo Roig

Cervera del Maestre

Càlig

Jana (la)

Peníscola/Peñíscola

Rossell

Salzadella (la)

San Rafael del Río

Sant Jordi/San Jorge

Sant Mateu

Santa Magdalena de Pulpis

Traiguera

Vinaròs

Xert

El Baix Segura / La Vega Baja

Albatera

Algorfa

Almoradí

Benejúzar

Benferri

Benijófar

Bigastro

Callosa de Segura

Catral

Cox

Daya Nueva

Daya Vieja

Dolores

Formentera del Segura

Granja de Rocamora

Guardamar del Segura

Jacarilla

Montesinos (los)

Orihuela

Pilar de la Horadada

Rafal

Redován

Rojales

San Fulgencio

San Isidro

San Miguel de Salinas

Torrevieja

El Baix Vinalopó

Crevillent

Elx/Elche

Santa Pola

El Camp de Morvedre

Albalat dels Tarongers

Alfara de la Baronia

Algar de Palància

Algímia d'Alfara

Benavites

Benifairó de les Valls

Canet d'en Berenguer

Estivella

Faura

Gilet

Petrés

Quart de les Valls

Quartell

Sagunt/Sagunto

Segart

Torres Torres

El Camp de Túria

Benaguasil

Benissanó

Bétera

Eliana (l')

Gátova

Llíria

Marines

Nàquera/Náquera

Olocau

Pobla de Vallbona (la)

Riba-roja de Túria

San Antonio de Benagéber

Serra

Vilamarxant

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