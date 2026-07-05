Diez medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal de Soneja que obliga a desalojar a vecinos de Azuébar

Si ayer contábamos los incendios de vegetación producidos en Cullera, la Pobla de Vallbona y Rafelguaraf, hoy el foco está puesto en Soneja, donde en estos momentos se encuentran trabajando con un amplio operativo integrado por cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, ocho unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, de las cuales tres son helitransportadas, además de diez medios aéreos.

El dispositivo se completa con dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos, además de la Unidad de Mando y Comunicaciones (UMC), desplazada para la constitución del Puesto de Mando Avanzado (PMA). También se ha movilizado un camión nodriza con capacidad para 35.000 litros de agua, con el objetivo de reforzar el abastecimiento durante las labores de extinción.

Los equipos de extinción continúan trabajando para frenar el avance de las llamas, mientras las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución del incendio y piden extremar la precaución en la zona.

10 medios aéreos y Situación 2

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón alertan que la evolución del incendio es negativa y que por ello se ha ampliado el dispositivo tanto terrestre como aéreo y de mando. Actualmente hay 10 medios aéreos movilizados y se ha declarado la Situación 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana, que implica que el incendio puede suponer un riesgo grave para la población, los bienes no forestales o las infraestructuras, lo que requiere la adopción de medidas extraordinarias de coordinación y respuesta.

Además, como parte del operativo, se ha cerrado el puerto de Sagunto para la carga de agua de los medios aéreos movilizados, una medida destinada a facilitar las maniobras de los helicópteros y aviones que trabajan en la zona del incendio.

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Evacuación a la población

Según las últimas informaciones aportadas por Benjamín Escriche, alcalde de Soneja, a RTVE "están evacuando a la población de Azuébar y la están trasladando a Soneja. El incendio preocupa bastante porque está cogiendo fuerza". Para Escriche la preocupación está en el núcleo urbano de Azuébar, porque aunque el incendio se haya iniciado en una zona forestal del término municipal de Soneja, está alejado del casco urbano y el viento ha propagado el fuego a la localidad vecina de Azuébar.