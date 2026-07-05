La segunda ola de calor del verano activa el aviso rojo por calor extremo en Valencia con hasta 44 grados

La segunda ola de calor del verano comienza este lunes y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostican tres días de altas temperaturas extremas y persistentes. Estas incluyen temperaturas máximas "significativamente elevadas" que serán de hasta 40 grados este lunes, para cuando se activa un aviso naranja en el sur de la provincia de Valencia, pero que se elevarán hasta los 44 grados el martes en el litoral sur de la provincia de Valencia entre las 12 y las 20 horas. Esta sería el primer aviso de "peligro extraordinario" por calor extremo del verano en la Comunitat Valenciana.

Este aviso de color rojo quedará restringido a las comarcas de la Ribera, la Safor y la Costera, a no ser que la evolución del episodio obligue a extenderlo a otras zonas. Sin embargo, el martes, toda la Comunitat Valenciana tendrá avisos activos por calor extremo. Será de color naranja en todo el territorio, entre las 12 y las 20 horas, porque el mercurio se disparará hasta los 41 grados en el litoral norte de Valencia; hasta los 42 en el interior sur o hasta los 39 en el interior norte de Valencia o el interior sur de Castellón. El nivel se rebajará a amarillo en el litoral e interior norte de Castellón y en el interior de la provincia de Valencia.

Aviso especial

Ante esta situación, Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un aviso especial porque esta situación supone un riesgo para la salud de las personas, especialmente las de edad avanzada o con problemas de tipo cardiovascular. Además, advierte sobre el riesgo de realizar actividades al exterior, especialmente en las horas centrales del día. El principal peligro es sufrir un golpe de calor y fallecer de forma fulminante. Las temperaturas extremas se han cobrado 70 vidas. Son las muertes atribuibles al calor según el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. La mortalidad se ha disparado desde el pasado 22 de junio, coincidiendo con la primera ola de calor del verano, y son 61 los fallecimientos registrados desde esa fecha. Este mes de junio ha sido el más letal de la historia con 62 decesos por altas temperaturas. Por eso, desde la Conselleria de Sanidad han proporcionado un listado de municipios, por comarcas, en los que este lunes existirá riesgo alto y riesgo medio por calor. Lo han hecho en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, y conforme a las predicciones disponibles.

Otro de los problemas es el riesgo de incendios forestales. Este domingo, la Comunitat Valenciana ha estado en vilo por uno declarado en Soneja y que ha avanzado hacia el municipio de Azuébar, donde están trabajando más de 15 medios aéreos y más de 200 efectivos para evitar que las llamas avancen hacia el parque natural de la Sierra de Espadán.

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Javier Vendrell Camacho

Avisando desde hace días

Desde Aemet advierten de que "la situación será muy adversa a partir del lunes, sobre todo entre martes y jueves, no solo por la calor, con el peligro que supone para los más vulnerables, sino por los altos índices de ignición, con el consecuente peligro muy alto de incendios forestales". Además, explican que la semana que viene se atisba una situación muy estable, con viento flojo y algo de brisa, pero escasa y débil por las altas temperaturas del mar. Esas débiles brisas van a entrar tarde entre lunes y miércoles, por lo que su efecto refrescante será muy limitado, y eso incrementará la sensación de bochorno. La combinación de temperaturas altas y humedad acentúa la sensación de calor.