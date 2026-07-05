El sistema tradicional de la Séquia de Favara: El regadío meridional del Tribunal de las Aguas

Históricamente, Favara ha sido una de las acequias de mayor dimensión y caudal de la Vega de València, pues permitía el riego de unas 1.560 hectáreas a mediados del siglo XX. Esa extensión en la actualidad se ha reducido a unas 660 ha, lo que significa que ha menguado su superficie en un 65 % aproximadamente. Construida en época islámica, su azud original se localizaba en el término de Quart de Poblet, en las proximidades de Mislata, y contaba con dos áreas de regadío, l'Horta (que coincidía con el Camino de Picanya), y Els Llocs, al sur, entre Benetússer y Albal. Sin embargo, la riada de 1957 lo inhabilitó. Fue sustituido por l’Assut del Repartiment o la Cassola, cuando las obras del encauzamiento del Turia y la actuación del Plan Sur y el Nuevo Cauce del Turia.

Estas obras supusieron un nuevo reparto zonal del área regada por la Séquia de Favara: el sector septentrional del Cauce nuevo del Turia, y el meridional. En el norte la creciente expansión de València ha dado lugar a la reducción de la superficie de riego, y actualmente destaca tan sólo en las proximidades del barrio de Malilla. A esta área se le suministraba caudal mediante un sifón ubicado cerca del azud; hoy recibe los sobrantes de las acequias de Mislata Esquerre. El riego de la Séquia de Favara Dreta está mejor conservado, aunque también se ha visto afectado por la progresiva expansión del urbanismo de los municipios de L'Horta Sud. La presencia del Parque Natural de l'Albufera supone una garantía para su conservación.

El regadío meridional del Tribunal de las Aguas

El sistema de riego tradicional de la Séquia de Favara pertenece a la Comunidad de Regantes homónima, que forma parte del milenario Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Se extiende por el sector más meridional del sistema de riego histórico de l’Horta de València, en un área que comprende territorios de varios términos municipales, como son los de València, Sedaví, Alfafar, Llocnou de la Corona, Benetússer, Massanassa, Catarroja y Albal. En este último término conecta con el final de la Séquia Reial del Xúquer.

Assut del Repartiment o de la Cassola. / Foto Estepa.

Se trata de un sistema de riego disperso, en donde se aprecian diferencias paisajísticas notables: en el primer sector, más urbanizado, y con el espacio de regadío muy fragmentado, se combina el cultivo de hortalizas y de cítricos; mientras que el segundo sector, tras la autovía de Silla, se trata del dominio de los arrozales, que se presentan de forma compacta, proporcionando una imagen homogénea del propio paisaje. Éste protagoniza actualmente el regadío de la Séquia de Favara y se localiza principalmente en un espacio delimitado por el eje urbano entre Sedaví y Albal, por el oeste; Castellar y L’Oliveral y el sistema de la Séquia de l’Or, por el noreste; y el sistema de la Séquia Reial del Xúquer y L’Albufera, por el sur.

Séquia de l'Or y Favara Dreta. / Foto Estepa.

Del Assut del Repartiment o de la Cassola parte la Séquia de Favara, que de forma subterránea alcanza el sifón partidor que la divide en la Séquia de Favara Esquerre (norte) y la Séquia de Favara Dreta (sur). Este partidor se halla junto al lecho del Cauce Nuevo y el núcleo urbano de Quart de Poblet.

La Séquia de Favara Esquerre

Discurre por los términos de Quart de Poblet, Mislata y, sobre todo, València. Con una longitud aproximada de unos 5.000 metros, su trazado es subterráneo, y circula por el suroeste de la capital, concretamente por el Parque de Cabecera, la Avenida del Cid y se adentra en el barrio de Arrancapins y alcanza el Cementerio de Valencia, en el Braç de la Gabia Dreta.

Riega alrededor de unas 350 hanegadas, en las partidas de Benimassot, Malilla y La Font de Sant Lluís, además de discurrir por los parajes de L'Alter de Quart, El Quint de Mislata. Sobresalen los Braçals de Jesús, Patraix, les Montges, l'Atmetla y Gabia Esquerre.

Siembra del arroz a mano. Alfafar. Séquia de Favara. / Foto Estepa.

El Braç de les Monges, de unos 1.000 metros, se inicia en l’Hort de Senabre, circula por el Molí del Tell y finaliza convertido en la Séquia del Rei, al sur de la Estació del Nord, cauce gestionado por Francos, Marjales y Extremales. Riega unas 20 hanegadas.

El Braçal de Jesús, de unos 3.000 metros, tiene su origen a la altura del Barrio de Arrancapins, en la Avenida de Pérez Galdós. Riega algunas parcelas de Malilla y la Font de Sant Lluís, convertida en l'Assagador dels Moros, cauce perteneciente a Francos, Marjales y Extremales. Riega unas 100 hanegadas.

Partidor de la Séquia de Gávia. Séquia de Favara. / Foto Estepa.

El Braçal de Gabia Esquerre, de unos 1.300 metros, se inicia un torno metálico, entre el cementerio de Valencia y el cauce del Túria. Riega unas 200 hanegadas citríciolas en la partida de La Closa. Se convierte en un escorredor discurre hacia el mar. Se halla el Molí de Gabia.

La Séquia de Favara Dreta

Se trata del sector de la Séquia de Favara más destacado por la superficie que riega y el paisaje agrícola vinculado al sistema hidráulico de riego. Se extiende por los términos municipales de Quart de Poblet, Mislata, Xirivella, Valencia, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja y Albal.

La acequia tiene una longitud de unos 9.000 metros y discurre hacia el sureste desde el casco urbano de Quart de Poblet, paralela al Nuevo Cauce del Túria, de forma subterránea, hasta Xirivella. A continuación, discurre al aire libre por un canal de hormigón hacia l'Alqueria dels Aiguamolls, recibe las aportaciones de la Estación Depuradora de Pinedo, mediante un sifón, y se une a la antigua Séquia de Favara. En el tramo final, el canal se dirige hacia el oeste de los municipios de Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, libra el Barranco de Chiva-Torrent-Albal mediante un sifón, y confluye con el tramo final de la Séquia Reial del Xúquer, en el lugar conocido como Els Quatre Partidors o la Caiguda de l'Aigua de Albal. Se trata del dominio paisajístico generado por el monocultivo de los arrozales.

Arrozales de la Séquia de Favara. / Foto Estepa.

Nos llama la atención una de las escasas infraestructuras hidráulicas subterráneas de los sistemas que integran los regadíos de la Vega de Valencia, el sifón que permite salvar el barranco de Torrent-Catarroja, que facilita la conducción del agua de la acequia a los términos de Catarroja y Albal.

En su recorrido alumbra unas 5.000 hanegadas, para lo cual se sirve de varias acequias y brazales, como el Braç de Gabia Dreta, Braç Nou, Séquia d'Estarella, Braç de Romero, Braç de Sant Jordi, Braçal d'Alfafar, Braçal del Mig, Braç de la Mola, Braçal de l'Orba, Séquia de Massanassa, Séquia de Catarroja y Braçal de Benamá.

EL SISTEMA TRADICIONAL DE LA SÉQUIA DE FAVARA. / Estepa UV.

Las partidas rurales de riego más destacadas son Cantalobo, El Safranar, L'Alqueria de Rocatí, L'Alqueria dels Aiguamolls, El Sisé, L'Alqueria d'Alba, La Torre y Benama.

Son destacables como elementos hidráulicos, los partidores y les llengües del Braçal Nou, d'Estarella, de Sant Jordi y del Braçal d'Alfafar; y el Molí de Raga en Benetússer.

BIBLIOGRAFÍA

. El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: l´Horta de València (2007), coordinado porJorge Hermosilla.

. Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia (2023), de GVA, de Daniel Sala.

. El impacto de la Dana 29-Octubre 2024 en el patrimonio hidráulico de l’Horta Sud, (2025), Informe inédito de la GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.