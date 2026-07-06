Más de 10.000 usuarios se han beneficiado de los programas de transformación digital del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia ha contribuido a la transformación digital de 10.208 usuarios entre 2020 y 2026 mediante proyectos desarrollados en el ámbito valenciano. Esta cifra recoge los 5.552 usuarios atendidos a través del programa Acelera Pyme, una iniciativa estatal cofinanciada con Fondos Europeos y Red.es, y los 4.656 usuarios vinculados a programas desarrollados junto a IVACE+i.

Estos datos consolidan al Colegio como un agente activo en la modernización del tejido productivo valenciano y, especialmente, de la industria, un sector para el que la digitalización se ha convertido en una palanca estratégica de productividad, resiliencia y competitividad. En un entorno marcado por la automatización, la gestión inteligente de datos, la ciberseguridad, la eficiencia energética y la evolución de los procesos productivos, la incorporación de tecnología ya no es solo una mejora operativa, sino una condición necesaria para competir en mercados cada vez más exigentes.

El presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia, Federico Torres, subraya que la transformación digital debe abordarse desde una visión técnica, industrial y realista: “La digitalización no consiste únicamente en incorporar herramientas tecnológicas, sino en repensar procesos, ordenar la información, tomar mejores decisiones y hacer que las empresas sean más eficientes, más seguras y más competitivas. Para la industria valenciana, es una cuestión de presente y también de futuro”.

Torres destaca además el papel diferencial de la ingeniería industrial en este proceso: “La ingeniería industrial es el puente natural entre la tecnología y la realidad productiva. Conocemos los procesos, entendemos las necesidades de las empresas y sabemos cómo convertir la innovación en mejoras tangibles dentro de una planta, una pyme o una organización. Por eso, desde el Colegio queremos seguir acompañando a la industria valenciana en una transformación que debe ser útil, medible y alineada con sus retos reales”.

Seis años acompañando a empresas, profesionales e industria valenciana

Durante los últimos seis años, el Colegio ha desarrollado una intensa labor de acompañamiento, formación y sensibilización dirigida a colegiados, pymes, autónomos, empresas industriales y profesionales de diferentes sectores. El objetivo ha sido acercar la digitalización a la realidad diaria de las organizaciones, con un enfoque práctico y orientado a resolver problemas concretos: mejorar procesos, optimizar recursos, automatizar tareas, proteger la información, aprovechar los datos y facilitar la adaptación a nuevos modelos de relación con clientes, proveedores y administraciones.

Entre las áreas que han despertado mayor interés destacan la implantación de soluciones digitales para la gestión empresarial, la automatización de procesos, la digitalización de la producción, las herramientas de análisis de datos, las metodologías de trabajo colaborativo como BIM, el posicionamiento online, la ciberseguridad, la eficiencia energética vinculada a sistemas inteligentes y la adaptación de las empresas a nuevos entornos tecnológicos.

Para Federico Torres, el desafío no es solo tecnológico, sino también cultural y organizativo: “La transformación digital exige planificación, criterio y talento técnico. Las empresas que incorporan tecnología de forma estratégica están mejor preparadas para adaptarse a los cambios del mercado y responder con mayor rapidez ante escenarios de incertidumbre. Pero para que esa transformación tenga impacto real, debe estar conectada con la productividad, la seguridad, la sostenibilidad y la competitividad industrial”.

En este sentido, el COIICV considera que la digitalización debe entenderse como una herramienta al servicio de la industria y de las personas, capaz de mejorar la capacidad de gestión, reducir ineficiencias, anticipar riesgos y generar nuevas oportunidades de crecimiento. “Desde el Colegio entendemos que nuestra función es estar al lado de los profesionales y de las empresas, aportando conocimiento técnico, rigor y acompañamiento. La digitalización ya no es una opción: es una condición imprescindible para crecer, generar valor y reforzar el futuro de nuestra industria”, concluye Torres.

Sobre el COIICV

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia tiene como objetivo facilitar el progreso continuo de la profesión del Ingeniero e Ingeniera Industrial en particular y de las empresas y la sociedad en general. La entidad representa a los más de 2.340 colegiados de Valencia que ejercen su profesión de Ingeniero Superior Industrial en distintas áreas y múltiples sectores, haciendo gala de la polivalencia de una profesión muy consolidada con más de 170 años de historia. Una entidad con una sólida proyección que tiene más de 75 años de vida, que se adapta a las necesidades de cada etapa y de cada transformación que la industria necesita.