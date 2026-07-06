Un accidente en la V-21 y más de 15 kilómetros de retenciones complican el tráfico en Valencia este lunes

Arranca una nueva semana con complicaciones para los conductores en el área metropolitana de València. Desde primera hora de este lunes 6 de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de más de 15 kilómetros de retenciones repartidos entre las principales vías de entrada y salida de la ciudad.

Al intenso tráfico habitual de la hora punta se suma un accidente en la V-21, que dificulta aún más la circulación. El incidente se ha producido a la altura de Massamagrell, en el punto kilométrico 9, donde un alcance está complicando la entrada a València. El siniestro provoca más de dos kilómetros de tráfico lento, afectando a uno de los principales accesos por el norte. Además, la circulación también presenta retenciones en esta misma autovía a la altura de El Puig, donde la intensidad del tráfico incrementa las demoras.

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