Un accidente en la V-21 y más de 15 kilómetros de retenciones complican el tráfico en Valencia este lunes
La DGT informa de un alcance a la altura de Massamagrell provoca largas retenciones
Arranca una nueva semana con complicaciones para los conductores en el área metropolitana de València. Desde primera hora de este lunes 6 de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de más de 15 kilómetros de retenciones repartidos entre las principales vías de entrada y salida de la ciudad.
Al intenso tráfico habitual de la hora punta se suma un accidente en la V-21, que dificulta aún más la circulación. El incidente se ha producido a la altura de Massamagrell, en el punto kilométrico 9, donde un alcance está complicando la entrada a València. El siniestro provoca más de dos kilómetros de tráfico lento, afectando a uno de los principales accesos por el norte. Además, la circulación también presenta retenciones en esta misma autovía a la altura de El Puig, donde la intensidad del tráfico incrementa las demoras.
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