La Aemet advierte: las condiciones meteorológicas van a empeorar para poder controlar el incendio de Soneja

Las labores de extinción y, sobre todo, de control para perimetrar del incendio forestal declarado ayer domingo en Soneja, se van a encontrar un enemigo inevitable: las condiciones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que estas "van a ir empeorando a medida que avance la semana". En primer lugar, porque el viento va a ir aumentando su intensidad hasta alcanzar rachas de 40 kilómetros por hora al mediodía, según las previsiones; será, de hecho un poco más intenso que el registrado ayer domingo cuando se propagó el incendio con varios focos.

La segunda cuestión es el aumento de la temperatura que se disparará hasta los 35 grados coincidiendo con el primer día de esta segunda ola de calor del verano. A este elemento se añadirá una humedad muy baja, inferior al 20 %, que hará el ambiento más seco y, por tanto, más proclive a la propagación de las llamas. El entorno de l'Alt Palancia está en aviso amarillo por altas temperaturas.

Este contexto climático se produce después de una noche con unas condiciones "tranquilas", según la agencia. "Ha soplado brisa débil de valle y de montaña del noroeste encajonada en el valle del Palancia". A primera hora, las temperaturas rondaban los 20 y 21 grados y la humedad en el ambiente era de entre el 30 y el 50 %.

Pese a esto el incendio no ha podido ser aun controlado, aunque sí perimetrado y su evolución empieza a ser favorable. Siguen trabajando los más de 300 efectivos con nueve unidades dels Bombers Forestals de la Generalitat, tres brigadas rurales, dos dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Castellón y 15 medios aéreos de la Generalitat y del Miteco.

Así comenzó el fuego

El incendio forestal declarado ayer domingo en Sonejamantiene en máxima alerta a los servicios de emergencia, que reforzaron el operativo hasta superar los 200 efectivos -50 de ellos de la Unidad Militar de Emergencias- y 15 medios aéreos ante una evolución «negativa» del fuego. A última hora de la noche, las llamas seguían descontroladas y, pese a los esfuerzos del efectivo desplegado, el fuego entró en el Parque Natural de la sierra de Espadán, aunque en una superficie «pequeña» según el president Juanfran Pérez Llorca, quien compareció a primera hora de la noche. Por el momento, se desconoce el origen del fuego originado que calcinó 150 hectáreas al cierre de la edición. A primera hora de la mañana se ha reactivado el trabajo de los medios aéreos para intentar sofocar las llamas.

Las llamas se originaron entre los términos municipales de Azuébar y Soneja, en la comarca del Alto Palancia, concretamente en la partida de Almarós. Las rachas de viento desplazaron las llamas hacia Azuébar, obligando a desalojar a los más de 500 vecinos a la Casa de Cultura del municipio sonejero. Ante la imposibilidad de regresar anoche a sus casas, un grupo de 70 aproximadamente fueron llevados al Seminario de Segorbe.

El Seprona está investigando el origen del incendio forestal que este domingo comenzó en Soneja (Castellón) y "no parecen que sean causas naturales" las que lo motivaron, según ha afirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Según ha afirmado Bernabé ante los periodistas, el foco "está muy localizado" por lo que "es fácil que en las próximas horas podamos tener más información".

Activo rojo el martes

La segunda ola de calor del verano comienza este lunes y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostican tres días de altas temperaturas extremas y persistentes. Estas incluyen temperaturas máximas "significativamente elevadas" que serán de hasta 40 grados este lunes, para cuando se activa un aviso naranja en el sur de la provincia de Valencia, pero que se elevarán hasta los 44 grados el martes en el litoral sur de la provincia de Valencia entre las 12 y las 20 horas. Esta sería el primer aviso de "peligro extraordinario" por calor extremo del verano en la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas

La segunda ola de calor del verano comienza este lunes y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostican tres días de altas temperaturas extremas y persistentes. Estas incluyen temperaturas máximas "significativamente elevadas" que serán de hasta 40 grados este lunes, para cuando se activa un aviso naranja en el sur de la provincia de Valencia, pero que se elevarán hasta los 44 grados el martes en el litoral sur de la provincia de Valencia entre las 12 y las 20 horas. Esta sería el primer aviso de "peligro extraordinario" por calor extremo del verano en la Comunitat Valenciana.