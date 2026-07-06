¿Cuándo termina la ola de calor en la Comunitat Valenciana? La Aemet activa el aviso rojo
Protección Civil y Emergencias han lanzado una serie de recomendaciones a tener en cuenta de cara a la ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana
La segunda ola de calor del verano activa el aviso rojo por calor extremo en Valencia con hasta 44 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja por calor extremo en el algunos puntos de la provincia de Valencia para mañana miércoles. De hecho, 265 municipios de la Comunitat Valenciana están alto riesgo por el calor, pudiendo alcanzar hasta los 44 grados en zonas del litoral sud de Valencia.
Tras conocer estas previsiones, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha decidido mantener la alerta por temperaturas muy altas y persistentes desde el pasado domingo 5 de julio y pide precaución ante el peligro de incendios forestales. Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido, desde la reunión de coordinación del incendio forestal de Soneja, colaboración ciudadana.
¿Cuándo terminará la ola de calor en la Comunitat Valenciana?
Mañana miércoles se pueden alcanzar los 44 °C en localidades como Xàtiva y en zonas bajas de prelitoral del sur de Valencia. Otros muncipios de la Ribera Alta como Carcaixent, Alzira, l'Alcúdia, la Pobla Llarga o Alberic podrían alcanzar los 42 °C. Aemet también alerta de la posibilidad que este miércoles puedan producir tormentas secas o de poca precipitación en el interior.
La ola de calor estará activa hasta el jueves. A partir de ese día, los modelos meteorológicos anticipan un descenso progresivo de los termómetros, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso y las temperaturas continuarán por encima de los valores habituales para esta época del año.
Recomendaciones de Protección Civil y Emergencias por calor extremo
Recomendaciones ante altas temperaturas
- Limite la exposición al sol.
- Manténgase en lugar bien ventilado.
- Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.
- Beba frecuentemente agua o líquidos.
- Vístase con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.
- Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día Interésese por las personas mayores y enfermas, y aquellas que vivan solas o aisladas.
Recomendaciones para prevenir incendios forestales
- Preste especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.
- Evite arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol. Las negligencias provocan gran parte de incendios forestales.
- Se recomienda no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.
- Acampe sólo en zonas autorizadas, puesto que estas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.
- Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente.
- En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque.
- Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible.
- En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes.
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