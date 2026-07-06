¿Cuándo termina la ola de calor en la Comunitat Valenciana? La Aemet activa el aviso rojo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja por calor extremo en el algunos puntos de la provincia de Valencia para mañana miércoles. De hecho, 265 municipios de la Comunitat Valenciana están alto riesgo por el calor, pudiendo alcanzar hasta los 44 grados en zonas del litoral sud de Valencia.

Tras conocer estas previsiones, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha decidido mantener la alerta por temperaturas muy altas y persistentes desde el pasado domingo 5 de julio y pide precaución ante el peligro de incendios forestales. Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido, desde la reunión de coordinación del incendio forestal de Soneja, colaboración ciudadana.

¿Cuándo terminará la ola de calor en la Comunitat Valenciana?

Mañana miércoles se pueden alcanzar los 44 °C en localidades como Xàtiva y en zonas bajas de prelitoral del sur de Valencia. Otros muncipios de la Ribera Alta como Carcaixent, Alzira, l'Alcúdia, la Pobla Llarga o Alberic podrían alcanzar los 42 °C. Aemet también alerta de la posibilidad que este miércoles puedan producir tormentas secas o de poca precipitación en el interior.

La ola de calor estará activa hasta el jueves. A partir de ese día, los modelos meteorológicos anticipan un descenso progresivo de los termómetros, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso y las temperaturas continuarán por encima de los valores habituales para esta época del año.

Recomendaciones de Protección Civil y Emergencias por calor extremo

Recomendaciones ante altas temperaturas

Limite la exposición al sol.

Manténgase en lugar bien ventilado .

. Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.

y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas. Beba frecuentemente agua o líquidos .

. Vístase con ropa de colores claros , cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.

, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza. Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día Interésese por las personas mayores y enfermas, y aquellas que vivan solas o aisladas.

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